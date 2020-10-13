Танці з зірками-2020: Санта Димопулос и Надежда Мейхер прокомментировали свой страстный поцелуй на паркете
На прошлой неделе Санта Димопулос в прямом эфире шоу «Танці з зірками» предложила Надежде Мейхер станцевать на паркете пасодобль в паре.
На один из таких комментариев звезда Санта Димопулос ответила неожиданным обращением к своей «сопернице» в шоу, где отметила, что несмотря на то, что все участники в шоу конкуренты и каждую неделю кто-то покидает проект, она уважает Надежду и предлагает ей станцевать женский пасодобль в паре - впервые в этом проекте. Надя вызов приняла и согласилась на совместный танец.
Танцевальный перформанс на паркете поразил не только судей проекта, но и телезрителей, которые оставляют свои эмоциональные комментарии на страницах проекта в социальных сетях.
Это было просто незабываемо! Вы сожгли паркет. Браво, девушки, я аплодирую вам стоя,- сказал экс-участник «Танців з зірками» Иракли Макацария.
За кулисами участницы признались, что, несмотря на тему эфира и характер танца, пытались вложить в выступление много огня и страсти.
Несмотря на то, что нас с Сантой воспринимают как ожесточенных конкурентов, мы не соревнуемся друг с другом, а работаем каждый над собой. Поэтому, когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное, - признается Надежда Мейхер. - Пасодобль у нас получился зажигательным и страстным, мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной.
Напомним,