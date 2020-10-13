Танці з зірками-2020: Санта Димопулос и Надежда Мейхер прокомментировали свой страстный поцелуй на паркете

13 октября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Санта Димопулос и Надежда Мейхер прокомментировали свой страстный поцелуй на паркете
Санта Димопулос и Надежда Мейхер
пресс-служба канала 1+1

На прошлой неделе Санта Димопулос в прямом эфире шоу «Танці з зірками» предложила Надежде Мейхер станцевать на паркете пасодобль в паре.

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Участниц «Танців з зірками» едва не с первого эфира окрестили главными конкурентками сезона, а после выступлений на паркете судьи время от времени сравнивают экс-участниц группы «Виа Гра», называя их одними из самых сильных участниц проекта, которые имеют все шансы попасть в финал. 

На один из таких комментариев звезда Санта Димопулос ответила неожиданным обращением к своей «сопернице» в шоу, где отметила, что несмотря на то, что все участники в шоу конкуренты и каждую неделю кто-то покидает проект, она уважает Надежду и предлагает ей станцевать женский пасодобль в паре - впервые в этом проекте. Надя вызов приняла и согласилась на совместный танец.

Санта Димопулос и Надежда Мейхер / пресс-служба канала 1+1
История получила продолжение во время седьмого прямого эфира «Танців з зірками», где главные конкурентки вышли на паркет и исполнили яркий пасодобль под уже легендарный хит Beyoncé - Run the World, где завершающим аккордом в танце стал страстный поцелуй двух экс-участниц группы «Виа Гра ». 

Танцевальный перформанс на паркете поразил не только судей проекта, но и телезрителей, которые оставляют свои эмоциональные комментарии на страницах проекта в социальных сетях. 

Это было просто незабываемо! Вы сожгли паркет. Браво, девушки, я аплодирую вам стоя,
- сказал экс-участник «Танців з зірками» Иракли Макацария. 

Санта Димопулос и Надежда Мейхер / пресс-служба канала 1+1
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Его мнение поддержала и строжайшая судья проекта Екатерина Кухар, которая предложила Иракли подарить девушкам розы.

За кулисами участницы признались, что, несмотря на тему эфира и характер танца, пытались вложить в выступление много огня и страсти.

Несмотря на то, что нас с Сантой воспринимают как ожесточенных конкурентов, мы не соревнуемся друг с другом, а работаем каждый над собой. Поэтому, когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное, - признается Надежда Мейхер. - Пасодобль у нас получился зажигательным и страстным, мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной.

Санта Димопулос и Надежда Мейхер / пресс-служба канала 1+1
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В свою очередь, Санта Димопулос прокомментировала выступление так: «Я давно отмечала, что отношусь к Надежде с уважением и восхищением, и мне было очень интересно вместе работать над таким особым танцем и постановкой. Я поражена тем, насколько Надежда ответственно относится к работе, мы оставались в зале для репетиций до позднего вечера. В общении Надежда очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем - это как пожар, сквозь которую мы прошли вместе».

Напомним, 

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