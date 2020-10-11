Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет

11 октября 2020 23:25 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет
Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко
пресс-служба

11 октября на телеканале 1+1 состоялся 7 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.

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В прошлом выпуске проекта "Танці з зірками-2020" Олег Винник и Алена Шоптенко были дисквалифицированы, так как 2 раза не вышли на паркет. Участники шоу, телезрители, пользователи соцсетей и звезды украинского шоу-бизнеса устроили флешмоб в поддержку этой пары.

В 7 выпуске ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль сообщили, что прислушались к просьбе поклонников и готовы вернуть Олега и Алену в проект. Рассказать эту радостную новость Виннику и Шоптенко ведущие решили по видеосвязи. И были очень удивлены ответом певца.

Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

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Олег Винник отказался возвращаться в проект "Танці з зірками". Он мотивировал это тем, что практически месяц болел, был без каких-либо репетиций, в то время как другие участники усовершенствовали свои танцевальные навыки.

Поэтому сейчас взять и вернуться в шоу – было бы не честно по отношению к ним, ответил певец. Алена Шоптенко поддержала своего партнера в данном решении.

Напомним,

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