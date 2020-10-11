Вика из "НеАнгелов" показала, как изнуряет себя тренировками на отдыхе: Лекарство от всех болезней
Солистка дуэта НеАнгелы не забывает про спорт даже во время отпуска.
Поддерживать идеальное состояние тела на отдыхе ей помогают ежедневные тренировки. В новом посте артистка показала, как в условиях all inclusive ей приходится работать над собой.
Отрабатываю all inclusive. Пришло время. Утренние часы уже сами по себе настоящее испытание силы и воли,‒ написала под серией видео с групповых занятий Смеюха.
Для занятий Вика выбрала яркие мини-шорты и короткий топ, выставляя на показ подтянутый живот и упругие ноги.
Тренировка ‒ лекарство против всех болезней! P.S: Оставляю фото для наглядности,‒ добавила звезда.
Напомним,