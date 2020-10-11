Вика из "НеАнгелов" показала, как изнуряет себя тренировками на отдыхе: Лекарство от всех болезней

11 октября 2020 13:08 Катерина Даниленко
Вика из
Певица Виктория Смеюха
социальная сеть Instagram

Солистка дуэта НеАнгелы не забывает про спорт даже во время отпуска.

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Исполнительница, как и многие звезды шоу-бизнеса в это время года, наслаждается палящим солнцем и морем на отдыхе в Турции. В своем микроблоге девушка публикует сексуальные снимки в купальниках, демонстрируя точеную фигуру.

Поддерживать идеальное состояние тела на отдыхе ей помогают ежедневные тренировки. В новом посте артистка показала, как в условиях all inclusive ей приходится работать над собой.

Отрабатываю all inclusive. Пришло время. Утренние часы уже сами по себе настоящее испытание силы и воли,
‒ написала под серией видео с групповых занятий Смеюха.

Вика из "НеАнгелов" на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram

Для занятий Вика выбрала яркие мини-шорты и короткий топ, выставляя на показ подтянутый живот и упругие ноги.

Тренировка ‒ лекарство против всех болезней! P.S: Оставляю фото для наглядности,
‒ добавила звезда.

Вика из "НеАнгелов" на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram

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Подписчики в восторге от таких мотивирующих фото и видео: «Фигура ‒ мечта!», «Отдых не проходит даром», «Комсомолка, спортсменка, красавица!», «Прекрасная женщина», «Сколько в таком маленьком человечке силы? Вика, вы мотивируете», «Боже, какая талия! Мечта».

Напомним,

 

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