Алина Гросу после развода призналась в любви известному актеру: больше не скрывает

10 октября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Алина Гросу после развода призналась в любви известному актеру: больше не скрывает
Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский
социальная сеть Instagram

Совсем недавно певица Алина Гросу призналась, что сказочная история любви с бизнесменом Александром Комковым закончилась разводом. Мужчина выступил инициатором их расставания.

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Артистка больше полугода не афишировала свою личную жизнь, однако бдительные поклонники давно предположили, что с коллегой по съемочной площадке Романом Полянским ее связывают далеко не дружеские отношения. В своем микроблоге исполнительница лишь скрыто намекает на отношения, публикуя романтические стихи и отмечая коллегу. А вот актер дает повод для новых разговоров.

На днях в Instagram Полянского появилось сторис с романтической перепиской с певицей. Алина поздравила Романа с новым проектом «Двое на крыше», где последний выступил в качестве режиссера. Актрисе же досталась второстепенная роль в мелодраматической ленте.

Поздравляю с новым проектом. Люблю тебя, мой режиссенок,
‒ написала в сообщении певица.

Полянский ответил взаимностью: «И я тебя люблю, мой актрисенок».

Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский / социальная сеть Instagram

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Комментировать свои отношения пара пока не собирается. В одном из интервью Полянский ушел от ответа о романе с Гросу, заявив, что они с певицей подписали «контракт» о взаимном использовании друг друга. Однако и опровергать отношения он не стал:

Пусть это останется загадкой! Это же интереснее… В этом-то и прелесть! Потому что актер должен быть на экране либо на сцене, его должны любить за его роли, а не за то, что происходит в его жизни. Понимаю, что сейчас все любят выставлять свою жизнь напоказ, но это больше артисты, певцы, то есть не актеры. Это у них получается, что зритель видит, какие они в клипах, на сцене, и им кажется, что они такие же в жизни. То, что они снимают, это про жизнь. А актеры должны на себя принимать образ.

Напомним,

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