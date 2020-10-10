Алина Гросу после развода призналась в любви известному актеру: больше не скрывает
Совсем недавно певица Алина Гросу призналась, что сказочная история любви с бизнесменом Александром Комковым закончилась разводом. Мужчина выступил инициатором их расставания.
На днях в Instagram Полянского появилось сторис с романтической перепиской с певицей. Алина поздравила Романа с новым проектом «Двое на крыше», где последний выступил в качестве режиссера. Актрисе же досталась второстепенная роль в мелодраматической ленте.
Поздравляю с новым проектом. Люблю тебя, мой режиссенок,‒ написала в сообщении певица.
Полянский ответил взаимностью: «И я тебя люблю, мой актрисенок».
Пусть это останется загадкой! Это же интереснее… В этом-то и прелесть! Потому что актер должен быть на экране либо на сцене, его должны любить за его роли, а не за то, что происходит в его жизни. Понимаю, что сейчас все любят выставлять свою жизнь напоказ, но это больше артисты, певцы, то есть не актеры. Это у них получается, что зритель видит, какие они в клипах, на сцене, и им кажется, что они такие же в жизни. То, что они снимают, это про жизнь. А актеры должны на себя принимать образ.
Напомним,