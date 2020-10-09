Невеста Владимира Остапчука призналась, возьмет ли она фамилию любимого после свадьбы

9 октября 2020 14:00 Юлия Крутиева
Невеста Владимира Остапчука призналась, возьмет ли она фамилию любимого после свадьбы
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
instagram.com/vova_ostapchuk

Считанные дни остаются до свадьбы ведущего шоу "МАСКА" на канале Украина Владимира Остапчука и его возлюбленной Кристины Горняк.

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Эксклюзивно в программе «Зірковий шлях» Владимир Остапчук рассказал, не страшно ли ему прощаться с холостяцкой жизнью, а Кристина призналась, будет ли брать фамилию Остапчук после бракосочетания.

По словам Владимира, у него нет абсолютно никаких опасений из-за прощания с холостяцкой жизнью.

Мне уже 36 лет, я был уже в браке, поэтому для меня холостяцкая жизнь – это какая-то вещь, которая не помню, когда была, – рассказал ведущий. – Нет, не страшно вообще ничего. Мне комфортно в этих отношениях, поэтому логично, что после года, даже больше, мы решить сделать свадьбу.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
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Пара с нетерпением ждет свой особенный день – 15 октября. К слову, именно тогда в Украине появится на одного человека с фамилией Остапчук больше.

Конечно, я буду брать фамилию Владимира, несмотря на то, что потом будет волокита с документами, – отметила невеста. – Я нотариус, мне нужно изменить печать, документы. Но ничего страшного. Я буду Кристина Остапчук – это очень красиво.

Напомним, 

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