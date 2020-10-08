Леся Никитюк нашла картины всемирно известных художников в Украине: Пикассо, Писсарро, Малевич
Ведущая Нового канала Леся Никитюк открыла для себя сельский Лувр.
Этот уникальный музей мы нашли во время съемок тревел-шоу «Le Маршрутка», – говорит ведущая. – Только представьте, там более восьми тысяч оригинальных картин выдающихся художников. Сельский Лувр основал учитель истории местной средней школы. Он, преподавая свой предмет, предложил ученикам создать музей истории родного села. Дети поддержали его идею и начали собирать экспонаты.
Учитель привил ученикам любовь к истории и искусству. Возил их по разным выставкам и музеям.
Дети так увлеклись искусством, что решили расширить экспозицию собственного музея, – рассказывает Леся. – Они начали писать письма во все музеи мира с просьбой подарить им хоть что-нибудь. И 90% из них прислали им оригинальные экспонаты.
Коллекция музея продолжает расти. Теперь сюда передают экспонаты художники, коллекционеры, а иногда и обычные посетители. Так украинское село стало центром мирового искусства.
Напомним,