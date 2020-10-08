Леся Никитюк нашла картины всемирно известных художников в Украине: Пикассо, Писсарро, Малевич

8 октября 2020 17:31 Юлия Крутиева
Леся Никитюк нашла картины всемирно известных художников в Украине: Пикассо, Писсарро, Малевич
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк открыла для себя сельский Лувр.

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Знали ли вы, чтобы увидеть творения Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Казимира Малевича, не надо ехать во Францию. Картины всемирно известных художников можно увидеть в селе Пархомовка, что в 100 километрах от Харькова. Как Лувр переместился в украинское село, узнавала ведущая шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк.

Этот уникальный музей мы нашли во время съемок тревел-шоу «Le Маршрутка», – говорит ведущая. – Только представьте, там более восьми тысяч оригинальных картин выдающихся художников. Сельский Лувр основал учитель истории местной средней школы. Он, преподавая свой предмет, предложил ученикам создать музей истории родного села. Дети поддержали его идею и начали собирать экспонаты.

Съемки тревел-шоу «Le Маршрутка» / пресс-служба Нового канала

Учитель привил ученикам любовь к истории и искусству. Возил их по разным выставкам и музеям.

Дети так увлеклись искусством, что решили расширить экспозицию собственного музея, – рассказывает Леся. – Они начали писать письма во все музеи мира с просьбой подарить им хоть что-нибудь. И 90% из них прислали им оригинальные экспонаты.

Коллекция музея продолжает расти. Теперь сюда передают экспонаты художники, коллекционеры, а иногда и обычные посетители. Так украинское село стало центром мирового искусства.

Напомним,

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