Актер Алексей Комаровский: Любой движ – это 100% панацея от осенней хандры

Как бы мы ни любили осень, в эту пору всегда нужно немного тщательнее относиться к себе и разными способами поднимать настроение.

О том, как не поддаваться осенней хандре и оставаться на позитиве, мы разузнали у звезды телеканала НЛО TV, актера сериала «Паника Вова» Алексея Комаровского

– Когда думаю об осени, в голову сразу приходит стакан глинтвейна и какой-то жизнеутверждающий фильм, но все-таки давайте обойдемся без алкоголя хотя бы в первом абзаце (смеется). Итак, хандрить этой осенью нельзя потому что:

• мы пережили сложнейшую весну, полный карантин и вообще непонятку, что будет дальше. И вот уже все-таки процессы наладились, есть работа – и это радует;

• страны постепенно открывают границы, и нужно планировать, куда лететь, и зарабатывать на эти путешествия;

• скоро выйдет новый сезон ироничного детектива «Паника Вова», ну уж как тут грустить.

Леша, что для тебя осень? Любишь ли эту пору?

– В этом году впервые себя поймал на мысли, что стал любить осень, а если точнее выразиться: перестал ее так сильно не любить, как раньше. Все-таки школьный рефлекс, что осень – это снова нудная учеба, долго жил во мне. Но теперь я ощущаю другие краски: осень в Киеве теплая и красивая, комфортная температура манит на прогулки и хочется стильно одеться.

Что еще хорошего в осени?

– Как минимум, я не могу найти ничего плохого. Поэтому хорошо все, чем она не похожа на остальные времена года. И прежде всего, сентябрьское тепло – это отдых от сумасшедшего, яркого, жаркого лета. Если мыслить образно, то осень – это как пару дней отдыха после активной недельной тусы на море с кучей коктейлей и минимум сна. Понятно, что недельная туса – это лето, конечно же.

Осенью мне все больше хочется уехать в лес гулять, на озеро – на лодке кататься, в гамаке валяться, костерок развести, шашлычком побаловаться, на небо звездное пялиться и все такое. Я уж стал задумываться: может, возраст? А мои друзья говорят: «Нееет, нееет, никакого «может», однозначно – возраст». Думаете, правда? Или вы тоже любите такой отдых осенью?

Накрывает ли тебя осенняя хандра?

– В школе бывало максимум первую неделю учебы. Больше не припоминаю таких периодов. Просто последние годы мне некогда хандрить. Мой батя всегда говорил: «Чтобы в голову не лезли дурные мысли, нужно занять себя работой, делом каким-то увлечься». Однозначно, это работает, проверено! У меня вся осень до конца года расписана по дням, выспаться не успеваю, не то, чтобы хандрить. Я вам скажу, это, конечно, крайность, я – трудоголик, и с этим тоже нужно справляться. Научиться так планировать свою жизнь, чтобы уметь наслаждаться моментами.

Что можешь посоветовать тем, у кого есть время хандрить?

– Любимое дело, интересное занятие, спорт, новые цели, новое хобби, помощь друзьям, родителям. Так сказать, любая деятельность, любой движ – это 100% панацея от хандры. Ну, и немного джина с тоником вечером, как благодарность себе за достойно прожитый день.

И парни, обязательно в это время года девчонкам нужно дарить в два раза больше цветов!

Какие фильмы подойдут для осеннего вечера?

– Для тех, кто любит полегче и повеселее: «Поймай толстуху, если сможешь» с великолепной Мелиссой Маккарти. Для любителей супергероев и нестандартного подхода подойдет оригинальный комедийный сериал «Пацаны». Для тех, кто любит что-то детективное и чувственное – сериал «Как избежать наказания за убийство».

А вообще иногда полезно подарить себе 1-2 дня в месяц леньки и хандры. Просто валяться и ничего не делать, не думать, или просто гулять по лесу и слушать звуки природы. И главное – ни в коем случае не заходить в Инсту, ФБ, ТикТок и не читать новости. Всем Осени 2020 без Хандры!