Братья Ревы о главных преимуществах родного города: На выходные – в Полтаву
В этом году многие украинцы заново открыли для себя нашу страну – 2020-й по праву можно назвать годом пика популярности внутреннего туризма.
Братья Ревы из шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV поделились теплыми воспоминаниями о родной Полтаве. И рассказали, что здесь нужно посмотреть, куда пойти и зачем приезжать в Полтаву.
Ребята, представьте, что туристы из другого города Украины хотят на выходные приехать в Полтаву. Что им нужно знать в первую очень?
Алексей: Можно не брать с собой много денег, потому как Полтава – очень бюджетный город для отдыха.
Игорь: Первое: (на подъезде к городу) покажется, что там очень классные дороги. Но это маркетинговый ход для привлечения туристов – в самом городе они гораздо хуже! Второе: планируйте побольше дней, уезжать вам не захочется.
Полтава времен вашего детства и Полтава сегодня – сильно отличаются?
Игорь: Да. Тогда город был ещё более зеленый! Хотя те, кто в него приедут первый раз, уверен, скажут: «Чувак! Куда ещё больше?!». Раньше точно было гораздо меньше рекламы, и город выглядел опрятнее.
Что вам больше всего нравится и не нравится в родном городе?
Алексей: Нравится, что Полтава относительно небольшой городок, все друг друга знают. Ты в любой сфере, в любой структуре можешь найти знакомого. Мне кажется, что в Полтаве «теория 7 рукопожатий» заменяется одним. Из минусов также: Полтава небольшой город, и все друг друга знают. Поэтому если учудишь какаю-то фигню, все тут же будут об этом знать.
Игорь: Нравится, что там уютно и по-европейски спокойно. Не нравится, когда приезжаешь в гости со столицы, это «спокойствие» начинает бесить.
Назовите любимые места города, которые советуете посетить каждому?
Алексей: Традиционный маршрут: «От Котлярика до Беседки». Котлярик, он же кинотеатр имени Котляревского, который находится в самом центре. И Белая Беседка, которую изображают чуть ли не на половине всех иллюстраций Полтавы.
Игорь: Белая Альтанка, проспект Соборности, его пешеходная часть и парк «Победы» – сейчас он очень классный.
Какое ваше самое теплое воспоминание из детства, связанное с любимым городом?
Алексей: Наверное, это праздники. Когда вся Полтава собиралась в одном месте: стадион, Парк Победы, парк Вечного Огня. В эти дни весь город превращался в одну большую семью, в которой родственники давно не виделись. Все встречались, обнимались, напивались и, иногда даже, дрались.
Игорь: Троллейбусы. Мы много куда ездили с братом: на плаванье, с плавания в школу, со школы – на танцы, к репетиторам. И ездили на троллейбусах. Вот тех, старых. С круглыми фарами и твердыми пластиковыми сиденьями. Эх, романтика.
Почему нужно ехать в Полтаву и знакомиться с этим городом?
Алексей: Потому что он уникальный.
Игорь: Такого города нет больше нигде!