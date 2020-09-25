Братья Ревы о главных преимуществах родного города: На выходные – в Полтаву

В этом году многие украинцы заново открыли для себя нашу страну – 2020-й по праву можно назвать годом пика популярности внутреннего туризма.

Мы решили получше познакомить вас з украинскими городами, куда стоит приехать на выходные. А кто может лучше рассказать о городе, как не люди, которые там выросли?

Братья Ревы из шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV поделились теплыми воспоминаниями о родной Полтаве. И рассказали, что здесь нужно посмотреть, куда пойти и зачем приезжать в Полтаву.

Ребята, представьте, что туристы из другого города Украины хотят на выходные приехать в Полтаву. Что им нужно знать в первую очень?

Алексей: Можно не брать с собой много денег, потому как Полтава – очень бюджетный город для отдыха.

Игорь: Первое: (на подъезде к городу) покажется, что там очень классные дороги. Но это маркетинговый ход для привлечения туристов – в самом городе они гораздо хуже! Второе: планируйте побольше дней, уезжать вам не захочется.

Полтава времен вашего детства и Полтава сегодня – сильно отличаются?

Конечно. Я помню в детстве огромное количество зеленых-зеленых деревьев. Это были трехсотлетние каштаны, которые украшали «Каштановую Алею» и «Корпусный сад». Сейчас уже подрастает новое поколение каштанов. Но неизменно в Полтаве одно – она мега-уютная, как и раньше.

Игорь: Да. Тогда город был ещё более зеленый! Хотя те, кто в него приедут первый раз, уверен, скажут: «Чувак! Куда ещё больше?!». Раньше точно было гораздо меньше рекламы, и город выглядел опрятнее.

Что вам больше всего нравится и не нравится в родном городе?

Алексей: Нравится, что Полтава относительно небольшой городок, все друг друга знают. Ты в любой сфере, в любой структуре можешь найти знакомого. Мне кажется, что в Полтаве «теория 7 рукопожатий» заменяется одним. Из минусов также: Полтава небольшой город, и все друг друга знают. Поэтому если учудишь какаю-то фигню, все тут же будут об этом знать.

Игорь: Нравится, что там уютно и по-европейски спокойно. Не нравится, когда приезжаешь в гости со столицы, это «спокойствие» начинает бесить.

Назовите любимые места города, которые советуете посетить каждому?

Алексей: Традиционный маршрут: «От Котлярика до Беседки». Котлярик, он же кинотеатр имени Котляревского, который находится в самом центре. И Белая Беседка, которую изображают чуть ли не на половине всех иллюстраций Полтавы.

Игорь: Белая Альтанка, проспект Соборности, его пешеходная часть и парк «Победы» – сейчас он очень классный.

Какое ваше самое теплое воспоминание из детства, связанное с любимым городом?

Алексей: Наверное, это праздники. Когда вся Полтава собиралась в одном месте: стадион, Парк Победы, парк Вечного Огня. В эти дни весь город превращался в одну большую семью, в которой родственники давно не виделись. Все встречались, обнимались, напивались и, иногда даже, дрались.

Игорь: Троллейбусы. Мы много куда ездили с братом: на плаванье, с плавания в школу, со школы – на танцы, к репетиторам. И ездили на троллейбусах. Вот тех, старых. С круглыми фарами и твердыми пластиковыми сиденьями. Эх, романтика.

Почему нужно ехать в Полтаву и знакомиться с этим городом?

Алексей: Потому что он уникальный.

Игорь: Такого города нет больше нигде!