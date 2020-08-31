Братья Ревы рассказали о самом большом разочаровании и самом ярком впечатлении лета 2020

Лето 2020 подходит к концу. Для многих из нас это лето было не таким, каким мы его планировали. Но это не повод грустить!

Братья Игорь и Алексей Ревы – из шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV – поделились своими впечатлениями от уходящего сезона, и рассказали, за что стоить сказать «спасибо» этому лету.

– Каким для вас было лето 2020? Что из задуманного успели осуществить, а что отложили на более поздний срок?

Леша: Рабочим – после карантина пришлось «догонять». Из-за этого пришлось отложить отдых.

Игорь: Самым разнообразным за последнее время! Раньше я мог спланировать лето: понять заранее, что будет происходить… но не в этом году. Лето 2020 постоянно бросало новые вызовы, разворачивало свои планы «на 180», а потом еще чуть-чуть! Хотелось больше поработать, но получилось больше отдохнуть.

– Самое яркое впечатление этого лета?

Леша: Выход «Ворсклы» в финал Кубка Украины. Как полтавчанин и большой фанат футбола, очень кайфонул.

Игорь: Отдых с семьей. Очень уютно, по-семейному, без движа, взрыва и прочих синонимов «активного отдыха». Я даже не думал, что мне может такое понравиться! Это лето открыло во мне нового «меня».

Актер и ведущий Игорь Рева / пресс-служба

– Самое большое разочарование этого лета?

Леша: «Ворскла» проиграла в финале.

Проект. Не буду называть названия и того, из-за кого всё сорвалось. Скажу одно – это должен был быть масштабный и интересный проект! Но видимо этот «слот» остался для чего-то другого!

– Этим летом получилось отдохнуть?

Леша: Надеюсь, в середине осени получится вырваться.

Игорь: Да. Отдыхали на Азовском море. Все мои клише об этом месте разбиты на мелкие кусочки и утоплены на 2,5 метрах глубины Азова. Мы отдыхали семьей на косе Бирючий остров. Отличное место для семейного отдыха.

Актер и ведущий Алексей Рева / пресс-служба

– За что стоит сказать «спасибо» лету 2020?

Леша: За новые границы понятия «ещё хуже».

Игорь: За саморазвитие. Спасибо, что дал возможность прокачать себя!

Напомним,