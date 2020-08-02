Актер Алексей Комаровский: Школьный стереотип, что "лето – это отдых", остался в прошлом

Эксклюзивное интервью с актером Алексеем Комаровским на сайте TV.UA!

Никакого городского шума

В скором времени на канале НЛО TV выходит второй сезон сериала «Паника Вова»! А пока съемки в самом разгаре, мы пообщались с главным героем сериала – Алексей Комаровский — об отдыхе, работе и планах на вторую половину лета.

Алексей, позади уже половина лета! Как провел ее, и какие планы на вторую часть?

Точно! Я даже не заметил, как пролетели дни. Все это время я активно работал: были съемки в сериалах, контент для Инстаграм, а также разработка двух новых проектов. Но поскольку свою работу я очень люблю, поэтому назову это не работой, а оплачиваемым хобби! (Улыбается.)

Планы на вторую половину все те же: начались съемки второго сезона комедийно-детективного сериала «Паника Вова» для канала НЛО TV. Поэтому вся наша команда ближайшие 4 месяца, как одна семья, проведет время на съемочной площадке

Многие из-за карантина решили отказаться от отдыха этим летом и всецело посвятить себя работе. А как ты для себя решил этот вопрос?

Как и эти многие, я посвятил себя проектам. Но, в принципе, у меня лето, в плане отдыха, не отличается от других сезонов. Я отдыхаю короткими, но частыми промежутками по 1-3 дня, выбираясь куда-то. Школьный стереотип, что лето – это отдых, остался в прошлом. Поскольку лето ты можешь себе устроить в любое время, улетев куда-то.

Ранее ты говорил, что из центра города перебрался поближе к природе – расскажи, как поменялся твой день и жизнь за городом?

Это отличный выбор 2020 года! Дело в том, что я всю жизнь рос и жил в центре городов: в Киеве, Одессе, Черновцах, и чувствовал себя всегда в центре событий – жизнь кипит, все рядом. А жизнь за городом приравнивалась для меня к какому-то отшельничеству. Но благодаря карантину я таки выбрался, и что я вам скажу: я изменил мнение ровно на 180 градусов! Теперь меня в центр не загонишь – здесь я как в заповеднике.

Во-первых, свежий воздух. Температура за городом на 4 градуса ниже, ведь земля дышит, а в городе асфальт – это же эффект батареи! Плюс подушка из выхлопных газов СО2 в городе с парниковым эффектом. Во-вторых, у меня очень социальная профессия, я за целый день столько отдаю энергии на съемках, что мне вечером просто хочется тишины, и чтобы травка шуршала, жуки жужали, птички пели – и никакого городского шума. Я сажусь на велик и через минуту в лесах, полях, где вообще ни одного намека на цивилизацию. И поставил себе новую цель: купить дом!

Каждое утро с улыбкой и хорошим настроением

Коронавирус повлиял на развитие внутреннего туризма в стране – какие твои любимые места в Украине и куда советуешь отправиться этим летом?

Это отличная возможность для всей туристической инфраструктуры: отелей, турбаз, компаний, ресторанов, интересных мест. Надеюсь, они этим воспользуются. Мои любимые места: Львов, Черновцы, Коростышевский каньон, Карпаты, Яремча, Уманский парк. В ближайшие недели я планирую поехать в Вилково в Одесской области – это украинская Венеция, там я еще не был. Я уверен, что не знаю еще 90% классных мест в Украине. Уважаемые представители туриндустрии, помогите нам узнать о чудесных туристических местах в Украине!

Что посоветуешь делать тем несчастным, кто остается на все лето в городе?

Во-первых, друзья, я с вами! Я каждый день на съемках в душном, но таком любимом Киеве. За лето у меня будет лишь 2-3 возможности куда-то вырваться, максимум на 2-3 дня. Советую не забывать сделать максимально комфортными и душевными свои рабочие будни, общение с коллегами. А еще сделать максимально душевными перерывы, ну и, конечно, вечера после работы. Наша съемочная команда на ближайшие 4,5 месяца – это самые близкие люди, с которыми мне чаще всех придётся видеться. Поэтому каждое утро мы встречаем друг друга с улыбкой и хорошим настроением, поддерживаем наш настрой в течение 12-13-часовой съемочной смены. И так каждый день. Несмотря на сложный процесс съемок, каждый вечер покидаем площадку с улыбкой.

Поддерживать хорошую форму – это часть моей работы

Сколько времени в твоей жизни сейчас занимает спорт?

Спорт у меня 6 дней в неделю. Но, естественно, не каждый день тяжелые нагрузки. Тяжелые тренировки с отягощениями – 3-4 раза в неделю, аэробные нагрузки (вело, бег) и пресс, растяжка – почти каждый день. А вот вкусненькое съесть – это у меня точно каждый день.

После открытия тренажерных залов ты возобновил тренировки вне дома?

Да, я нашел очень хороший спортзал, в котором соблюдаются все карантинные нормы. Он небольшой и клиенты, как одна большая семья, с уважением относятся друг к другу. Каждый после себя дезинфицирует тренажер, везде висят ультрафиолетовые лампы. Дело в том, что в такую жаркую погоду сложно хорошо нагрузится на улице: днем жарко, вечером комары съедают. А поддерживать хорошую форму – это часть моей работы.

Расскажи о ближайших творческих планах – где зритель увидит тебя уже в скором времени?

Ближайшие планы, о которых могу рассказать – это, конечно же, новые вайны на моей странице в Instagram.

И там же новый комейдийный скетчком. Так же второй сезон нашего комейдино-детективного сериала «Паника Вова» на канале НЛО TV – там мы с моими друзьями раскроем двадцать новых преступлений. И, конечно, я перевоплощусь в разные новые образы и вляпаюсь в прикольные комичные ситуации. Ну и посмотрим, женюсь ли я наконец-то на своей партнерше и красотке Нике.

Что нужно сделать для того, чтобы не ныть, что пол лета уже прошло, а мы его так и не почувствовали?

Понятия не имею, потому что лично я – не ною. Я его чувствую, выезжая на велике на природу, или к друзьям, в гости на шашлык. Захочу в Карпаты – сяду и поеду. Моря захочется – Одесса и вся Одесская область рядом. Лететь пока что никуда не собираюсь, поскольку все эти ограничения сейчас очень нестабильны, многие перелеты отменяются, не хочу лишний раз нервничать. А восполнить лето я смогу в ноябре после съемок, улетев куда-нибудь в Иорданию или на Бали. Ну уж если и осенью будет вторая волна коронавируса, ничего, зимой или весной слетаю. Вообще не переживаю по этому поводу!