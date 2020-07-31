Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе

Анна Буткевич и Семен Горов презентовали короткометражный фильм "Без женатого"

Режиссером клипа стал автор самых известных украинских теле-мюзиклов Семён Горов.

– Чтобы порадовать режиссера, нужно не так уж и много: калейдоскоп образов, талантливые красавицы-актрисы и приятная атмосфера на площадке, – говорит

Семён Горов.

Оператором-постановщиком стал мастер большого кино Юрий Король. А идею клипа подсказала сама жизнь. Ведь о чем говорят на девичниках? Конечно же, про романы, героями которых становятся их любимые!

– Говорят, трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, но мне это удалось, - считает автор сценария клипа Лариса Смушкова. – Наша Супер-Кошка получилась яркой, запоминающейся и справедливой. Такого клипа Украина ещё не видела.

Читайте также Драма, скандал и шокирующие признания знаменитостей: на канале Украина стартует обновленный Зірковий шлях Непростая, но очень креативная актерская задача досталась Анне Буткевич. Она виртуозно сыграла 10 разных ролей – от экстравагантной певицы и ревнивой жены депутата до таксистки.

– Это было непросто, но я люблю сложные задачи. И теперь 10 ролей одновременно – мой личный рекорд. Это был уникальный и очень интересный опыт. Кстати, я всегда мечтала надеть надеть костюм Супер-Кошки и выйти на охоту! Моя героиня «прыгает» в разные амплуа, но она всегда «приземляется на ноги»! Так что теперь костюм Кошки всегда со мной в машине. И если вы почувствовали, что ваш муж ходит “налево”, но у вас нет доказательств, Супер-Кошка поможет вывести его на чистую воду. Обращайтесь! – поделилась Анна Буткевич.

На съемочной площадке не обошлось без курьёзов. Например, во время постельной сцены актеры сломали кровать. А главный герой, которого сыграл Владимир Ращук, испытал ещё тот стресс, оказавшись в багажнике такси и на операционном столе.