Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом

До Дня Незалежності України Анна Буткевич презентувала свій перший ЕР-альбом «СеЛяВі», до якого увійшли LIVE-версії вже відомих пісень артистки.

Саме до головного свята нашої країни Анна випустила ЕР, щоб української музики ставало більше.

Для мене це важливий етап у творчості, тому що це перший LIVE з музикантами, який я готова представити публіці. Вважаю, що музика має бути різною, під будь-який настрій та привід. Я не маю зупинятися, бо у мене є ви, мої слухачі! Нам ще є чим вас здивувати, – поділилась Анна.

Під випуск мініальбому Анна Буткевич разом із командою відзняла відео, де представлене нове аранжування, нове звучання з музикантами на кожну пісню.

Співачка поставила собі новий виклик – кожного тижня дивувати глядачів новим відео, тому слідкуйте за соціальними мережами Анни.

Сьогодні разом із виходом альбому артистка поділилась новим відео на пісню «СеЛяВі».