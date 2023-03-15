Анна Буткевич оголосила переможців премії «GOLDEN GLOVE»

Денис Христов став «Героєм року» по версії премії Анни Буткевич «GOLDEN GLOVE»

Анна Буткевич та її сім’я постійно здійснює військову та гуманітарну допомогу. Частину її справ можна побачити в соцмережах співачки, вона не на словах знає, як це складно та важливо бути корисним країні.

«GOLDEN GLOVE» – щорічна премія, якою Анна Буткевич нагороджує представників творчих професій, але останній рік вніс корективи в життя українців, тому цього року Анна вирішила зробити конкурс для всіх тих, хто за 2022 рік робив та робить все можливе для перемоги України.

На відкритий конкурс прийшло понад 500 заявок, серед яких Анна Буткевич вибрала найкращих та близьких своєму серцю.

Останні 3 роки я змушена змінювати формат премії та створювати формат, який буде соціально важливим, оскільки головною ціллю премії завжди була благодійність. Цього року я вирішила надати можливість отримати нагороди тим, хто поклав своє життя на допомогу іншим, – поділилась Анна Буткевич.

2023 року премію «GOLDEN GLOVE» отримали:

«Герой року» – Денис Христов, який займається евакуацією людей з найгарячіших прифронтових міст;

«Волонтер року» – Нікітіна Олена, яка з перших днів повномасштабного вторгнення стала допомагати іншим. Гуманітарна допомога іншим стала її сенсом життя, який вона продовжує і зараз;

«Рятувальник року» – Сергій, який під час окупації Чернігівщини ризикуючи власним життям передавав ЗСУ позиції окупантів. Завдяки його сміливості було врятовано безліч людей та пришвидшена деокупація Чернігівщини. Також Анна додала дві номінації, тому що не могла залишити ці заявки без уваги:

«Культурний фронт» – Олександр Богданенко, який створив анімаційний мультик WHOISpu. Мультик створений для привертання уваги суспільства до теми війни;

«Добре серце» – Ольга Акімова, яка разом зі своїм чоловіком взяла на опікунство двох дітей, які залишись без батьків.

Україна сильна, незламна, тому що кожен українець робить все можливе, щоб наблизити перемогу.