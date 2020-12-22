Анна Буткевич стала Золушкой в новом клипе - видео

В новом клипе певица Анна Буткевич рассказала, о чем мечтают сильные женщины.

Каждая сильная и независимая женщина хоть раз в жизни хотела бы позволить себе стать слабой и беззащитной. Тем более в предновогоднюю ночь, когда хочется верить в сказку. Именно об этом новый клип Анны Буткевич “Хочу быть слабой”.

Мечты становятся реальностью, особенно накануне Нового Года, когда в воздухе все пропитано волшебством. Так, еще недавно героиня Анны Буткевич плакала посреди рынка, увидев, как эвакуатор увозит ее авто, а секунду спустя — уже кружится в роскошном платье на балу-маскараде, влюбляя в себя прекрасного принца. А все потому, что не прекращает смело мечтать.

Клип “Хочу быть слабой” - это история сильной женщины, которая очень хочет быть слабой, - рассказывает о премьере Анна Буткевич. — И только в своих мечтах она становится Золушкой, оказываясь в настоящей сказке. Многие девушки, которые привыкли быть независимыми и самодостаточными, узнают в главной героине себя. Хочу напомнить каждой: мечты имеют свойство сбываться, позвольте себе быть слабой и вы обязательно встретите своего мужчину, который в большинстве случаев совсем рядом.

Автором клипа стал именитый режиссер Семен Горов. На создание предновогодней истории о современной Золушке творческой команде понадобилось два дня и 10 контрастных локации для яркой, свежей картинки: от замка до рынка, вагона трамвая до лифта жилого дома.

Мечта героини клипа оказаться в настоящей сказке побеждает всевозможные курьезные ситуации, в которые она попадает. Анна Буткевич в очередной раз оправдала звание королевы перевоплощений, справившись с актерскими задачами, щедро приправленными искрометным юмором.