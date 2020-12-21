ТОП-4 новогодних фильма от актрисы "Женского Квартала" Саши Машлятиной
Каждую субботу девочки из «Женского Квартала» радуют зрителей новыми выпусками, яркими образами и музыкальными выступлениями.
«Реальная любовь»
Для меня этот фильм и так в топе лучших, а перед Новым годом – так вообще. Шикарный актёрский состав и сюжет, в котором все ниточки так или иначе связаны. Про невероятную любовь. Красиво и иногда со слезами. В общем, просто посмотрите! Вместо тысячи слов.
«Дневник Бриджит Джонс»
«Пока ты спал»
Уверена, что многие смотрели этот фильм, но очень давно. Хороший повод вспомнить. Особенно, если чувствуете себя одиноко перед Новым годом.
«Один дома»
Это уже просто must-see на новогодние праздники. Можно уже начинать смотреть и получать заряд праздничного настроения.
Напомним,