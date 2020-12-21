ТОП-4 новогодних фильма от актрисы "Женского Квартала" Саши Машлятиной

Эксклюзив 21 декабря 2020 23:35 Юлия Крутиева
ТОП-4 новогодних фильма от актрисы
ТОП-4 новогодних фильма от актрисы "Женского Квартала" Саши Машлятиной
пресс-служба

Каждую субботу девочки из «Женского Квартала» радуют зрителей новыми выпусками, яркими образами и музыкальными выступлениями.

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Мы поговорили с актрисой Сашей Машлятиной, и узнали у нее ТОП-4 фильма, которые точно стоит посмотреть для новогоднего настроения.

Александра Машлятина / пресс-служба

«Реальная любовь»

Для меня этот фильм и так в топе лучших, а перед Новым годом – так вообще. Шикарный актёрский состав и сюжет, в котором все ниточки так или иначе связаны. Про невероятную любовь. Красиво и иногда со слезами. В общем, просто посмотрите! Вместо тысячи слов.

«Дневник Бриджит Джонс»

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Ради этой роли Рене Зельвегер поправилась на 15кг! А ради чего попало женщина на такое не пойдёт.  Красивая и смешная история про девушку с «неидеальной» фигурой, привычками и семьей, которая, несмотря ни на что, становится счастливой. Советую сразу и вторую часть, чтоб получить максимум удовольствия.

«Пока ты спал»

Уверена, что многие смотрели этот фильм, но очень давно. Хороший повод вспомнить. Особенно, если чувствуете себя одиноко перед Новым годом.

«Один дома»

Это уже просто must-see на новогодние праздники. Можно уже начинать смотреть и получать заряд праздничного настроения.

Напомним,

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