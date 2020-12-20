Что подарить мужчине на Новый год: ТОП-5 идей от Аманды Ироаньи

Вы уже решили, что будете дарить на Новый год своим мужчинам? Если еще нет, тогда наш материал станет вам верным помощником.

Мы поинтересовались у ведущей шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманды Ироаньи : как она подходит к выбору подарков и что советует подарить мужчинам в этом году.

С детства новогодние праздники для меня очень ожидаемые! – поделилась Аманда. – Особенно обожаю возню вокруг: начиная с украшения города и, конечно, выбора подарков. Поэтому поделюсь с вами своим ТОП-5 беспроигрышных вариантов подарков мужчинам.

Парфюмерия

Я вообще помешана на парфюмерии, поэтому ее выбор для меня – целый ритуал. Но несмотря на то, что это достаточно личный подарок, важно хотя бы ориентировочно знать предпочтения.

Техника

Это могут быть беспроводные наушники, что-то из смарт техники. Или достаточно популярная игрушка – приставка (здесь вы еще сможете составить компанию и провести время вдвоем).

Ювелирные украшения

Кто сказал, что дарить ювелирные украшения стоит только женщинам? Если вы знаете вкусы своего мужчины, то рискните и подарите дорогие запонки или перстень. Как вариант, красивая цепочка, а может и мужская серьга (если у вашего мужчины проколото ухо).

Портмоне

Считаю, что это очень мужской и по-настоящему практичный подарок. Если ваш мужчина пользуется портмоне, то такая обновка ему точно придется по душе!

Эмоции

Это может быть желанное путешествие или прыжок с парашюта. Урок или мастер-класс. Стрельба, езда на спорт каре и любые другие спортивные развлечения.

Главное – выбирайте и дарите подарки от чистого сердца, прислушиваясь к пожеланиям ваших мужчин!