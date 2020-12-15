В чем встречать год Быка 2021: советы актрис Анны Саливанчук, Екатерины Варченко и Марии Крушинской
15 декабря 2020 22:30
В чем встречать год Быка 2021: советы актрис Анны Саливанчук, Екатерины Варченко и Марии Крушинской
пресс-служба
Чем ближе 31 декабря, тем больше девушки озадачены своим внешним видом в праздничную ночь.
сериалов телеканала ТЕТ, которые каждый день заставляют зрителя улыбаться, поделились с украинками советами по новогодним образам.
Анна Саливанчук, «Одного разу під Полтавою»
Я никогда не отталкиваюсь от того, что советуют гороскопы надевать для встречи Нового года. Всегда выбираю либо самое любимое платье, либо новое, чтобы надеть его впервые в столь праздничной атмосфере. Даже если буду отмечать дома и наряд увидят только муж, родители и дети, мне важно выглядеть в нём сногсшибательно и чувствовать себя так же. Фасон, цвет и прочее не имеют значения. Главное, чтобы вы себе в нём нравились и были счастливы. Всегда отталкивайтесь от возможностей и того, чего хочет душа. Даже если нет финансовых ресурсов купить что-то новое – возьмите и переделайте старый наряд, не бойтесь экспериментировать!
Екатерина Варченко, «Батько рулить»
Главное быть собой! Без разницы, что надеть – платье в пайетках или джинсы, если ты уверенна в себе, это не имеет значения. Лучше не переборщить с игристым, иначе все остальные точно запомнят ваш новогодний образ.
Мария Крушинская, «Прибулець»
Все зависит от того, где планируете праздновать Новый год. Если в заведении, то обязательно выбрать что-то теплое, но достаточно воздушное, например, юбку или платье, подчеркните талию и дополните образ маникюром по душе. А дома можно надеть… стильную пижаму! Это красиво и удобно. Важно, чтобы ты ощущала себя комфортно и легко.
Включайте в канун Нового года телеканал ТЕТ, погружайтесь в мир шуток и праздника дружной семьей и наслаждайтесь игрой своих любимых актрис.