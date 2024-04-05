Серіал вихідного дня на СТБ – «Кришталеві джерела»
7 квітня о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться всеукраїнська прем’єра гостросюжетної мелодрами «Кришталеві джерела».
Тема батька та зведеної сестри завжди була для Лізи болючою і закритою. Ліза ніколи не забувала той день, коли дізналася про іншу сім’ю батька. А ось Зоряна Кохач завжди мріяла познайомитися зі старшою сестрою. І коли підросла, почала писати їй листи, на які дівчина ніколи не відповідала. Одного разу навіть набралась сміливості та подзвонила сестрі по телефону. Ліза була здивована, але одразу дала зрозуміти, що вони – чужі люди. Після цієї розмови пройшло багато років, Ліза ніколи не бачила сестру, не цікавилася її життям, тому нічого не запідозрила, познайомившись із Зоряною Столяр. Виявилось, що Зоряна навмисне привела свою дочку до студії, в якій працювала Ліза. Вона боялася розповісти правду про себе, щоб не втратити той крихкий зв'язок, який тільки почав зароджуватися між ними.
Свекор Зоряни також передає Лізі лист від покійної невістки, у якому дівчина просить, щоб саме Ліза стала опікункою її доньки Нелі у випадку, якщо з нею щось трапиться. Зоряна також пише, що їй погрожували і змушували продати будинок та підозрює власника будівельної компанії Кирила Дорошенка, який нібито хоче розпочати будівництво на тій місцевості.
Так Ліза опиняється у великому і занедбаному будинку на березі мальовничого озера «Кришталеві джерела», який має дістатися майбутньому опікуну 10-річної Нелі. Але виявляється на будинок, як і на дівчинку, є ще один претендент – дядько Нелі Михайло Столяр. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом.
Чи впорається Ліза з усіма випробуваннями та чи не опиниться і сама в небезпеці? А також які заборонені почуття розпалить це протистояння, побачимо вже у неділю о 18:00 в ефірі гостросюжетної мелодрами “Кришталеві джерела” на телеканалі СТБ.
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