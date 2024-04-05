Серіал вихідного дня на СТБ – «Кришталеві джерела»

Ексклюзив 5 квітня 2024 14:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Серіал вихідного дня на СТБ – «Кришталеві джерела»
Серіал вихідного дня на СТБ – «Кришталеві джерела»
Пресслужба каналу СТБ

7 квітня о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться всеукраїнська прем’єра гостросюжетної мелодрами «Кришталеві джерела».

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Сюжет мелодрами “Кришталеві джерела” на каналі СТБ познайомить глядачів із головною героїнею - 32-річною викладачкою дитячої хореографії Лізою Кохач. Одного дня до її танцювальної студії прийшла Зоряна Столяр і привела на тренування свою 10-річну дочку Нелю. Між тренером і дівчинкою склалися дружні стосунки, тож Ліза, Зоряна та Неля почали спілкуватися поза межами студії. Зоряна розповідала, що живе в сусідньому місті, біля озера «Кришталеві джерела» та запрошувала у гості. Ліза обіцяла якось заїхати, але раптом сталася трагедія - Зоряна загинула в автомобільній аварії. Її свекор повідомив Лізу про похорони, а потім відкрив їй шокуючу правду. Зоряна була її рідною сестрою  по батькові, про яку вона нічого не хотіла знати.

Тема батька та зведеної сестри завжди була для Лізи болючою і закритою. Ліза ніколи не забувала той день, коли дізналася про іншу сім’ю батька. А ось Зоряна Кохач завжди мріяла познайомитися зі старшою сестрою. І коли підросла, почала писати їй листи, на які дівчина ніколи не відповідала. Одного разу навіть набралась сміливості та подзвонила сестрі по телефону. Ліза була здивована, але одразу дала зрозуміти, що вони – чужі люди. Після цієї розмови пройшло багато років, Ліза ніколи не бачила сестру, не цікавилася її життям, тому нічого не запідозрила, познайомившись із Зоряною Столяр. Виявилось, що Зоряна навмисне привела свою дочку до студії, в якій працювала Ліза. Вона боялася розповісти правду про себе, щоб не втратити той крихкий зв'язок, який тільки почав зароджуватися між ними.

Серіал вихідного дня на СТБ – «Кришталеві джерела» / Пресслужба каналу СТБ

Свекор Зоряни також передає Лізі лист від покійної невістки, у якому дівчина просить, щоб саме Ліза стала опікункою її доньки Нелі у випадку, якщо з нею щось трапиться. Зоряна також пише, що їй погрожували і змушували продати будинок та підозрює власника будівельної компанії Кирила Дорошенка, який нібито хоче розпочати будівництво на тій місцевості. 

Так Ліза опиняється у великому і занедбаному будинку на березі мальовничого озера «Кришталеві джерела», який має дістатися майбутньому опікуну 10-річної Нелі. Але виявляється на будинок, як і на дівчинку,  є ще один претендент – дядько Нелі Михайло Столяр. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом. 

Серіал вихідного дня на СТБ – «Кришталеві джерела» / Пресслужба каналу СТБ

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У головних ролях — Катерина Варченко, Сергій Стрельніков, Марія Мархай, Вікторія Литвиненко, Руслан Мірошниченко та Сергій Кучеренко.

Чи впорається Ліза з усіма випробуваннями та чи не опиниться і сама в небезпеці? А також які заборонені почуття розпалить це протистояння, побачимо вже у неділю о 18:00 в ефірі гостросюжетної мелодрами “Кришталеві джерела” на телеканалі СТБ. 

Нагадаємо, 

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СТБ Катерина Варченко новини Кришталеві джерела Сергій Стрельніков Марія Мархай Руслан Мірошниченко

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