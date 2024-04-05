Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська розкрила подробиці своїх стосунків з коханим

5 квітня 2024 08:12 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська розкрила подробиці своїх стосунків з коханим
Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська
Пресслужба каналу СТБ

На кухні, за приготуванням їжі, відбуваються найщиріші розмови! Ольга Мартиновська відверто відповіла Ектору Хіменес-Браво про особисте життя та розкрила нові деталі про свої стосунки.

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Глядачі СТБ побачили прем’єру нового сезону ранкового шоу «Прокинься з Ектором». Щосуботи найвідоміший шеф-кухар країни Ектор Хіменес-Браво готує нові страви з буденних інгредієнтів разом зі своїми гостями – улюбленцями зі всесвіту «МастерШеф»! Першою в гості до Ектора завітала його колега за суддівством – Ольга Мартиновська. Звісно, окрім приготування страв Ектор та Ольга поспілкувались про всі новини в житті шеф-кухарки.

Він такий, як я собі уявляла. Говорять, щоб зустріти свою людину, треба точно знати, яка вона: якого зросту, якого кольору очі, волосся. Для мене було принципово важливим завжди, щоб мій обранець був високого зросту, вищим за мене. Нічого не маю проти низеньких хлопців, просто з чоловіками, які нижчі за мене, почуваюсь гігантом чи динозавром, мені некомфортно. Я вірю в любов між парами будь-якого зросту, але у кожного з нас свої таргани в голові. Ще мені важливо, щоб він був старшим за мене. Я вже мама для Віри, і не хочу бути мамою для когось ще. У нас з ним різниця 17 років, – зазначила Ольга.

Ольга Мартиновська з донечкою / instagram.com/olga_martynovska

В ефірі проєкту «Прокинься з Ектором» суддя «МастерШеф» розповіла, що познайомилась зі своїм обранцем в соціальній мережі. Також Ольга поділилася, як на нові стосунки відреагували її батьки:

Ми з батьками дійшли в наших стосунках до того рівня, що без необхідності не ліземо з питаннями чи порадами як кому бути. Єдине, що каже мені мама: «Я дуже хочу, щоб ти була щасливою. Навіть не показуй мені та не розказуй, хто це. Просто дай мені знати, що ти щаслива».

Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська / instagram.com/olga_martynovska

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