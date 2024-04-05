Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська розкрила подробиці своїх стосунків з коханим Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська Пресслужба каналу СТБ

На кухні, за приготуванням їжі, відбуваються найщиріші розмови! Ольга Мартиновська відверто відповіла Ектору Хіменес-Браво про особисте життя та розкрила нові деталі про свої стосунки.