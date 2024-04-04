Хто знає?: як пройшов випуск з Дашою Кубік і Владом Шевченком
У третьому випуску квіз-шоу Нового каналу «Хто знає?» обговорювали першу роботу Тараса Шевченка, кросівки Олександра Зінченка та скаргу Барбри Стрейзанд на Apple.
Знаю, що Даша і Влад – дуже азартні. Та якщо вони змагаються не на одному боці, то готові порвати одне одного. Тож я впевнений, що Даша не дасть спуску Владу та Фімі, – з усмішкою зазначив Вова Дантес.
Розпочинає гру той, за кого проголосувала більша кількість вболівальників. Цього разу пощастило команді Фіми: його команду обрали 14 фанатів. А за Вовину прийшло вболівати 13 глядачів.
Перед вами 12 категорій: «Наші руки не для скуки», «Ударна троянда», «Скарги і пропозиції», «Не пирскай», «Фрилансер», «Постіль здаємо!», «Ідея на мільйон», «СММ ХІХ століття», «Давньогрецька полуничка», «Щастя, здоровля», «Помаранчевий – хіт сезону», «Дайте шуму». Вам – усі карти в руки! Обирайте, – перелічила Астафʼєва.
Влад і Фіма відкрили «Ударну троянду», правильна відповідь на яку принесла їм першу тисячу гривень. Наступний хід та вибір категорії перейшов до Вови й Даші.
Друзі, заберіть дітей від екранів телевізора, бо зараз буде категорія для дорослих. Тож «Давньогрецька полуничка» містить таке запитання: «Як у Стародавній Греції називали оральний секс?» – промовила ведуча.
Дантес довірив відповідь інтуїції співкомандниці, і вони отримали тисячу гривень.
Але насправді не потрібно прибирати дітей від екранів, бо секс – це невід’ємна частина життя. Не ховайте від дитини той факт, що в світі існує секс. Нехай вона буде освіченою, хай знає, як займатися, і як вберегтися від небажаної вагітності або хвороб, які передаються статевим шляхом, – зазначив Дантес.
Вова й Даша вирішили відповісти на запитання з категорії «Щастя, здоровля». Завдяки китайській весільній традиції та знанням блогерки їхній рахунок також поповнився на ще одну тисячу!
Наступною категорією Влад і Фіма обрали «Не пирскай».
Я знаю відповідь! Бо я був у Єгипті завдяки родині, яка возила мене туди в дитинстві. І бачив його, ще й малим сміявся, що це морський пеніс. Але ні, це виявився огірок-пирскач, – відповів Фіма.
Однак помилився, через що його команда не отримала тисячу гривень.
Одразу видно, що в когось зʼявилися діти. Це показує їхній діалог: «Як каже корівка?» «Му-у-у». «Молодець, Дашо!» – посміявся Фіма.
Категорія «Наші руки не для скуки», яку відкрили Влад і Фіма, дозволила командам зрівняти рахунок. А в запитанні «Постіль здаємо!» Вова й Даша вирішили скористатися підказкою від групи підтримки. Однак вболівальниця Настя не допомогла їм виграти тисячу гривень.
Правильну відповідь у категорії «СММ ХІХ століття» команді Фіми продемонструвала рекордсменка Софія Тепла. Вона – людина-каучук, чий талант полягає у гнучкості. І цим принесла Владу й Фімі не лише задоволення, а й тисячу гривень.
Влад і Фіма зняли відповідальність з себе у категорії «Ідея на мільйон» та звернулися до фанатів у залі. Валерія вгадала з відповіддю щодо креативних зборів на ЗСУ, що дозволило команді відірватися на тисячу гривень.
Остання категорія – «Скарги і пропозиції» – дісталася Вові й Даші. Однак цікавий факт про Барбру Стрейзанд, яка скаржилася на Apple через неправильну вимову її прізвища, не приніс їм грошей.
Ми хотіли б задонатити 10 тисяч гривень на рахунок благодійної організації «Добро на Амурі», яка займається шелтером для переселенців у Дніпрі. І саме тут я допомагаю діткам. Вирішив використати цю опцію хоча б один раз, а інші грошові призи обовʼязково підуть військовим, – зазначив Фіма.
Вмикайте квіз-шоу «Хто знає?» щовівторка о 20:00 на Новому каналі! Провітріть голову з ведучою Дашою Астафʼєвою та капітанами команд Фімою Константиновським і Вовою Дантесом!
Довідка:
«Хто знає?» – це адаптація успішного формату Who Knew (дистрибутор формату – Fremantle), який бере початок від оригінальної німецької версії квіз-шоу Wer weiß denn sowas? Згідно з правилами, у проєкті беруть участь дві команди, які складаються з двох учасників – незмінного капітана й зіркового гостя. Модераторкою телегри є ведуча. На екрані в студії демонструються 12 секторів, на кожному – запитання на певну тематику. Команди мають обрати одну відповідь з трьох варіантів. Після цього в студії показують відеопідтвердження правильної. Якщо команда вгадала, то заробляє гроші. Переможцями квіз-шоу стають учасники, які накопичать найбільшу суму. Ці гроші йдуть на донати.