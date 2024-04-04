Богдан Шелудяк разом з друзями приміряв образи артистів 80-х, аби зібрати мільйон на ЗСУ

4 квітня 2024 10:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Богдан Шелудяк разом з друзями приміряв образи артистів 80-х, аби зібрати мільйон на ЗСУ

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк із друзями запустив креативний збір.

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П’ять відомих інфлюенсерів, яскраві образи, пісня на мелодію світового хіта та запит від військових. У результаті – креативний збір коштів для ЗСУ

Цього разу соцмережами розлітається відео, в якому в образах артистів 80-х з’явилися ведучий шоу Нового каналу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк та його друзі-блогери: Євген Таллер, Віка Маре, Сабіна Мусіна та Настя Єлісєєва.

Ми відкрили збір на один мільйон для 46-ї аеромобільної бригади, де служить рідний брат Жені Таллера. Потрібно купити два пікапи, два дрони Mavic, РЕБ, два Starlink, евак, тепловізор та екіпірування, – розповідає Богдан Шелудяк. – Ідея – Женіна. Ми поговорили та зрозуміли, що таким чином привернемо більше уваги до збору, аніж якщо просто оголосимо його в дописі. Текст пісні переважно теж Женін. Одного дня ми зібралися на студії та записали цей трек. Якщо його можна так назвати (сміється). В інший день зібралися, загримувалися, одягнули супервбрання і вже на іншій студії зняли міні-кліп.

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк з друзями / Пресслужба Нового каналу

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Цим креативним збором Богдан Шелудяк втілив свою давню мрію.

Я ще з дитинства хотів записати пісню. І все відкладав та відкладав. Колись, ще навчаючись у школі та університеті, навіть тексти писав. Такий речитатив. Але якось руки не доходили записати, – розповідає Шелудяк. – І от пісня для збору! Спочатку кожен співав цілу партію, а потім все зводилось у загальну доріжку. Насправді я думав, що буде значно легше. Здавалося б, ми записали буквально 30 секунд, але то дуже непросто. А якщо говорити про сольний спів, то це ще важче. Також зізнаюся, що було не дуже комфортно в такому образі. Я розумію, що в повсякденному житті так не ходив би. Виключно заради якогось пранку чи відео. Як, власне, і вийшло. А взагалі на зйомках нам було весело! Був класний настрій, бо розуміли, що робимо таку важливу справу.

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк з друзями / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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Богдан Шелудяк новини війна особисте життя зірок Новий канал ЗСУ Вікторія Маремуха

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