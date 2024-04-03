Всесвітньо відомий скрипаль Василь Попадюк зіграв у Гостомельському аеропорту

Василь Попадюк, геніальний скрипаль і композитор, зіграв «Елегію» – власний твір, щемкий і тужливий, поряд зі зруйнованою «Мрією». Цю акцію було присвячено річниці визволення Київщини: Гостомеля, Бучі, Ірпеня.

27 лютого 2023 року назавжди закарбується в історії України. Внаслідок ворожого бомбардування аеропорту «Антонов» в Гостомелі був знищений легендарний літак Ан-225 «Мрія». Символ української мрії та величі, «Мрія» загинула, але не зникла. Вона перетворилася на символ незламності та надії.Геніальний український скрипаль Василь Попадюк вирішив вшанувати пам'ять «Мрії». Він зіграв на скрипці біля зруйнованого літака, висловивши свої почуття через мистецтво.

По-перше, я дуже хотів тут побувати і побачити «Мрію» на власні очі. Коли я прибув в гостомельський аеропорт і опинився біля легендарного літака, мене захопили тривожні відчуття: великий сум і жаль, що нашу «Мрію» знищили. Весь аеропорт просякнутий сумом. Великий літак, понівечений, стояв там як сирота. Я не планував, яку саме музику я буду грати, тому всі ці почуття полилися з-під смичка самі собою, з глибини мого серця, – розповів музикант.

Це «Елегія», власний твір Василя Попадюка – мелодія, сповнена суму та скорботи, але водночас й надії та віри в краще майбутнє. В ній можна відчути сенси про втрату, про біль, про незгасну надію.

Цей перформанс має стати символом незламності українського духу для всього світу. «Мрія» загинула, але український народ буде жити, творити та мріяти, адже саме мрії роблять нас людьми.

«Мрія» – це не просто літак. Це символ української мрії про вільне, щасливе та мирне життя. І ця мрія обов'язково здійсниться. З попелу, з руїн, з болю український народ збудує нове життя, нову «Мрію», яка знову підніметься в небо.

Скрипаль Василь Попадюк / Пресслужба

Вже 4 квітня відбудеться концерт Василя Попадюка в Києві. Це унікальна можливість почути всесвітньо відомого українського музиканта-віртуоза наживо і долучитися до збору на дрони для ЗСУ.Музика Василя Попадюка торкнеться вашого серця і залишить по собі море емоцій, тому не пропустіть! До зустрічі на концерті!

Що: Василь Попадюк & PAPA DUKE BAND Великий Весняний концерт в Києві на біс!

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 4 квітня, 18:00.

Квитки: https://master-show.com/?afisha=vasyl-popadyuk-ta-papa-duke-band-na-bis

Більше інформації на сайті: master-show.com

Мета Великого благодійного гастрольного туру Василя Попадюка і PAPA DUKE BAND Україною: зібрати на FPV-дрони для тактичного підрозділу особливого призначення Г.Р.І.М. у складі 41-ї ОМБр ЗСУ. Тому цей вечір в МЦКМ стане не тільки шансом зануритися у світ геніальної музики, але й можливістю взяти участь у добрій справі і зробити свій внесок у допомогу ЗСУ.

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