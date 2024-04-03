Даша Астафʼєва розповіла про свій стиль у юнацтві Реклама Туренко Андрій

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Ведуча Даша Астафʼєва Пресслужба Нового каналу

Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва у 13 років ходила в модному костюмі в стилі сафарі та на підборах.