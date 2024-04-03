Даша Астафʼєва розповіла про свій стиль у юнацтві
Ведуча шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва у 13 років ходила в модному костюмі в стилі сафарі та на підборах.
Ведуча квіз-шоу Нового каналу «Хто знає?», яке виходить щовівторка о 20:00, розповіла, як вирізнялася серед однолітків завдяки одягу.
Днями й ночами мама вʼязала светри, а я їх просто ненавиділа. І вже мільйон разів покаялася за це, адже дорослою усвідомила: вʼязання – це величезна праця. Хоча, приміром, інколи на суботній ринок привозили турецькі светри з візерунками. Їх розкуповували, а я думала: «І за що мені ця кара? Зараз половина мого класу ходитиме в цих светрах і ботах-тракторах, а в нас немає грошей». У мами був 35-й розмір ноги, і я доношувала за нею ботики. Мене завжди питали: «Що це в тебе?» А я відповідала: «Ви що? Це мені з Америки прислали!» – каже Даша. – У певний час мене врятувало вміння майстерно вигадувати історії, в які я сама вірила. Зрозуміла, що кращий одяг – не такий, як у всіх, і підкріплений історією крутості.
Через те, що зі мною не дружили підлітки, я замикалася вдома й читала про зірок. Також зберігала собі різні образи. І тоді спускала деякі речі з горища, бігла до сусідки, яка мешкала на четвертому поверсі, і просила її: «Грошей немає, але можете перешити, як ось тут, на вирізці з журналу?» Вона відповідала: «Давай помиєш підлогу в мене вдома, поприбираєш, і я перешию тобі». До слова, вже тоді я ходила у костюмі в стилі сафарі кольору хакі, в якому Джейн Фонда (американська акторка та модель. –Прим. ред.) позувала відомим фотографам, – з усмішкою пригадує ведуча «Хто знає?» – Згодом почали відкриватися магазини секонд-хенду, і це була взагалі нова хвиля життя. Боялася, що мене в тому секонді викрадуть і вивезуть кудись. А як я вдягалася! Була як Шер (американська співачка. – Прим. ред.): завжди в паєтках, на підборах, у перешитих штанях-кльош. У таких образах виносила сміття і ходила по хліб. Зараз це смішно згадувати.
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