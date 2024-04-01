МастерШеф 13 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 30.03.2024

30 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф 13 сезон від 30.03.2024 читайте на сайті TV.UA.

П'ятнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 8-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Катерина Мазуренко, Маргарита Крутько, Артем Горбенко та Геворг Берчян.

На битву чорних нарешті доєднався Геворг, який пропустив випробування через народження дитини. Та попри поповнення в родині, кухар вирішив не відмовлятися від мрії. Тож на битві він змагався з Катею, Артемом і Маргаритою.

Конкурс був прискіпливим, як і шеф, який контролював процес. Судді запросили того, хто неупереджено поставиться до чорних і швидко натисне на… електрошокер. А ним став улюбленець глядачів і переможець 7 сезону проєкту «МастерШеф» – Пава!

Учасники на битві чорних мали приготувати Котулету по-київськи. Якщо учасник у процесі робив щось неправильно, то Пава натискав на електрошокер, і після цього пояснював аматору, що він робить не так, і як правильно зробити цей процес. Найгірше з цим конкурсом впорався Геворг. Саме тому у 8 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Геворг Берчян.