МастерШеф 13 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 30.03.2024

1 квітня 2024 20:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 13 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 30.03.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 30.03.2024
Пресслужба каналу СТБ

30 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф 13 сезон від 30.03.2024 читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожПроєкт «ДНК. Свої» розшукав заручників росіян з новокаховських катівень
П'ятнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 8-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Катерина Мазуренко, Маргарита Крутько, Артем Горбенко та Геворг Берчян.

На битву чорних нарешті доєднався Геворг, який пропустив випробування через народження дитини. Та попри поповнення в родині, кухар вирішив не відмовлятися від мрії. Тож на битві він змагався з Катею, Артемом і Маргаритою.

Конкурс був прискіпливим, як і шеф, який контролював процес. Судді запросили того, хто неупереджено поставиться до чорних і швидко натисне на… електрошокер. А ним став улюбленець глядачів і переможець 7 сезону проєкту «МастерШеф» – Пава!

Учасники на битві чорних мали приготувати Котулету по-київськи. Якщо учасник у процесі робив щось неправильно, то Пава натискав на електрошокер, і після цього пояснював аматору, що він робить не так, і як правильно зробити цей процес. Найгірше з цим конкурсом впорався Геворг. Саме тому у 8 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Геворг Берчян.

Геворг Берчян – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф новини хто покинув шоу телешоу 2024 МастерШеф 13 сезон

Матеріали на тему

Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Телешоу

Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Пісня мого життя: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Телешоу

Пісня мого життя: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Арам Арзуманян поділився страхами, що виникають після тривалої перерви в роботі
Новини

Арам Арзуманян поділився страхами, що виникають після тривалої перерви в роботіЕксклюзив
Олександр Рудинський розказав про дружні стосунки з акторами, які зараз на фронті
Новини

Олександр Рудинський розказав про дружні стосунки з акторами, які зараз на фронті
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 20.03.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 20.03.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 20.03.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 20.03.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK