МастерШеф 13 сезон 8 випуск від 30.03.2024 дивитися онлайн

30 березня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 8 випуск від 30.03.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
Пресслужба каналу СТБ

30 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 8 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 30.03.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування! В рамках першого конкурсу тижня учасники готуватимуть страву, яка для українців набагато важливіша, ніж просто їжа. Він – наша історія, він входить до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, кожна господиня готує його за своїм рецептом, а в кожному куточку України для нього є неповторні інгредієнти! Так-так, це борщ! Кожен кулінар приготує його на власний смак, але спершу – вибере для нього особливий інгредієнт на фуд-гірці. Чи зможуть аматори здивувати досвідчених суддів? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 8 випуск від 30.03.2024.

8 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 8 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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