МастерШеф 13 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 23.03.2024

23 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 7 випуску МастерШеф 13 сезон від 23.03.2024 – читайте на сайті TV.UA.

П'ятнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 7-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Катерина Мазуренко, Владислав Кецмур, Аліна Бурик та Артем Горбенко.

Відмітимо, що чорний фартух на цьому тижні був і у Геворга. Його він отримав на першому конкурсі. А вже на другому випробуванні і на битві чорних фартухів Геровг був відсутній з поважної причини. Його дружина народила сина.

Всі учасники проєкту проголосували, чи має право повернутися Геровг назад у шоу, адже за правилами він мав його покинути, бо пропустив конкурс. Аматори дали молодому батьку шанс самому вирішити, чи повернеться він на проєкт.

На битві чорних фартухів учасники мали приготувати основну страву, зіркою якої був дорогий тунець. Але умови були екстремальні. Ектор Хіменес-Браво слідкував, щоб кухарі відходили від своєї поверхні до комори, девайсної чи плити лише на 30 секунд. Якщо учасник не встиг повернутися назад за 30 секунд, то на нього чекало покарання у вигляді 2 хвилин заборони будь-що робити. Ця битва чорних фартухів дала відчути аматорам цінність кожної хвилини. Всі учасники битви добре справились з умовами конкурсу і видали суддям гідні страви. Саме тому у 7 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту ніхто не залишив.