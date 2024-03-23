МастерШеф 13 сезон 7 випуск від 23.03.2024 дивитися онлайн
23 березня 2024 18:00
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 23.03.2024)
Пресслужба каналу СТБ
23 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 7 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 23.03.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 7 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів сезону чекають нові випробування! Перший конкурс тижня буде командним. Страва, яку готуватимуть учасники – класична італійська паста! Спагеті з індичими мітболами, сиром рикота та томатним соусом. Саме цей конкурс перевірить об’єктивність учасників, адже особисті вподобання та дружні стосунки часто відграють важливу роль. Тому, звісно, не без «але». Капітани команд відправляться до кімнати та спостерігатимуть за тим, як готуватимуть учасники. Але… капітани бачитимуть лише руки кулінарів! Учасники ж вдягнуть рукавички та нарукавники, щоб картина була максимально об’єктивною і капітани не змогли ідентифікувати, чиї саме руки вони бачать. На створення заготовок для пасти в учасників буде 30 хвилин. Після – капітани виберуть по три найгірші порції у своїх команд, автори яких отримають чорні фартухи та відразу піднімуться на балкон. Наступний етап – створення мітболів, на них виділять ще 20 хвилин. Після – капітани знов виберуть найгірші порції, автори яких піднімуться на балкон. Інші ж учасники продовжать готувати страву. Далі – капітани дистанційно оберуть три найкращі страви. Лише їх і куштуватимуть судді! Чи впораються аматори? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 7 випуск від 23.03.2024.
7 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 1 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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