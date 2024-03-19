МастерШеф 13 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 16.03.2024

19 березня 2024 21:54 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 16.03.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 16.03.2024
Пресслужба каналу СТБ

16 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 6 випуску МастерШеф 13 сезон від 16.03.2024 – читайте на сайті TV.UA.

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Шістнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 6-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Андрій Малий, Богдан Лупійчук, Ольга Кролик та Дмитро Чикало.

Робота в ресторані неможлива без міцної команди. А вміння співпрацювати з колегами – це навичка, яка допомагає розвиватися на кухні. Тож це випробування про стосунки у колективі. Учасники в білому спустилися з балкона, аби об’єктивно оцінювати суперників в чорному. Вони розділилися на чотири групи за критеріями, хто має сьогодні піти. Та коли четвірка аутсайдерів повернулися, вони змогли в очі подивитися своїм недоброзичливцям. Адже саме білі фартухи сьогодні допомагали чорним не покинути проєкт, хоча за хвилину до цього казали, що саме цей учасник має піти додому. Найгірше з цим конкурсом впорався Андрій. Саме тому у 6 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Андрій Малий.

Андрій Малий – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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