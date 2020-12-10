Что подарить коллеге на Новый год: бюджетные и оригинальные идеи

Что подарить коллеге на Новый год: бюджетные и оригинальные идеи

В любом коллективе люди накануне Нового года, как правило, обмениваются подарками.

Будем честными, у многих именно с выбором подарка для коллеги возникают проблемы.

С одной стороны, хочется подарить что-то полезное, но информации об интересах сотрудника может быть совсем мало. С другой, желательно не переступить некую дружескую грань (чтобы не пришлось прямо во время корпоратива объяснять, откуда вы знаете, что он отправляется кататься на лыжах каждый январь).

Подарок на Новый год не должен быть неуместно роскошным, желательно подарить то, чем человек будет пользоваться каждый день. И еще желательно не разориться, ведь у вас может быть много коллег, с которыми вы дружите.

Универсальные подарки коллеге на Новый год

Что подарить коллеге на Новый год: бюджетные и оригинальные идеи / Unsplash.com

1. Органайзер для записей.

2. Красивые настольные часы.

3. Компьютерная колонка.

4. Денежное дерево.

5. Коврик для мышки.

6. Ароматические свечи (для женщин).

7. Сладкое (беспроигрышный вариант!)

8. Будильник.

9. Офисные принадлежности антистресс.

10. Наушники.

11. Беспроводное зарядное устройство.

12. Накопитель.

Можно обойтись и без материальных подарков, сделав ставку на впечатления.

Для новогоднего подарка подойдут разнообразные сертификаты, которые получатель может самостоятельно обналичить (не заставляя вас делать выбор за него). Например, если вы подарите женщине сертификат на процедуры в салоне красоты, она сможет как сделать себе стрижку, так и обновить маникюр.

Что подарить коллеге на Новый год: бюджетные и оригинальные идеи / Unsplash.com

Напомним.