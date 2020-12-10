Что подарить коллеге на Новый год: бюджетные и оригинальные идеи
В любом коллективе люди накануне Нового года, как правило, обмениваются подарками.
Будем честными, у многих именно с выбором подарка для коллеги возникают проблемы.
Подарок на Новый год не должен быть неуместно роскошным, желательно подарить то, чем человек будет пользоваться каждый день. И еще желательно не разориться, ведь у вас может быть много коллег, с которыми вы дружите.
Универсальные подарки коллеге на Новый год
1. Органайзер для записей.
2. Красивые настольные часы.
3. Компьютерная колонка.
5. Коврик для мышки.
6. Ароматические свечи (для женщин).
7. Сладкое (беспроигрышный вариант!)
8. Будильник.
9. Офисные принадлежности антистресс.
10. Наушники.
11. Беспроводное зарядное устройство.
Можно обойтись и без материальных подарков, сделав ставку на впечатления.
Для новогоднего подарка подойдут разнообразные сертификаты, которые получатель может самостоятельно обналичить (не заставляя вас делать выбор за него). Например, если вы подарите женщине сертификат на процедуры в салоне красоты, она сможет как сделать себе стрижку, так и обновить маникюр.
Напомним.