Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника
Новый год наступит совсем скоро, пора продумывать свой образ.
Тренды маникюра 2021
Зимой в списке популярных традиционные праздничные атрибуты. На ногти модницы с большим удовольствием наносят рисунки елочек, снежинок, подарков. Не бойтесь использовать блестки, сейчас они особенно актуальны!
Блестки хороши тем, что отлично смотрятся на ногтях любой длины и формы. Если вам не удалось добиться идеальной гладкости пластины, то именно блестящий лак скроет все несовершенства ваших ногтей.
Кроме того, активно пользуются женщины перламутровым блеском и крупными стразами.
Вы можете использовать свой цвет для каждого ногтя или выбрать сдержанный стиль, выделив всего один ноготок блеском.
Хитовыми цветами в декабре 2020 для маникюра будут:
- серебристый,
- белый,
- зеленый,
- красный.
Напомним.