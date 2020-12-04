Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника

4 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника
Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника
pixabay.com

Новый год наступит совсем скоро, пора продумывать свой образ.

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Ногти могут стать вашей фишкой или завершающим штрихом образа. Главное, выбрать стильный вариант на праздники!

Тренды маникюра 2021 

Зимой в списке популярных традиционные праздничные атрибуты. На ногти модницы с большим удовольствием наносят рисунки елочек, снежинок, подарков. Не бойтесь использовать блестки, сейчас они особенно актуальны!

Блестки хороши тем, что отлично смотрятся на ногтях любой длины и формы. Если вам не удалось добиться идеальной гладкости пластины, то именно блестящий лак скроет все несовершенства ваших ногтей.

Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника / pixabay.com

Кроме того, активно пользуются женщины перламутровым блеском и крупными стразами.

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Удобство трендов в том, что их можно комбинировать с любым оттенком или сочетанием цветов, не боясь излишней яркости.

Вы можете использовать свой цвет для каждого ногтя или выбрать сдержанный стиль, выделив всего один ноготок блеском.

Хитовыми цветами в декабре 2020 для маникюра будут:

  • серебристый,
  • белый,
  • зеленый,
  • красный.

Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника / pixabay.com

Напомним.

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