Маникюр 2020: горячие осенние тренды для модниц

9 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Маникюр 2020: горячие осенние тренды для модниц
Маникюр 2020: горячие осенние тренды для модниц
pixabay.com

Осенью, когда не за горами похолодание, особенно актуальными становятся теплые оттенки и приглушенные цвета.

Пастельные тона на пике популярности

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Осенью всем нам хочется еще больше мягкости, нежности, теплых цветов, поэтому и в макияже, и маникюре снова популярны и востребованы пастельные тона. Пастельный оттенок можно сделать из любого яркого цвета, разбавив его белым.

Большое разнообразие позволяет женщинам выбирать любой цвет под стиль, одежду, аксессуары или в соответствии с дресс-кодом.

Маникюр 2020: горячие осенние тренды для модниц / pixabay.com

С чем комбинировать пастельные цвета?

Приглушенные цвета отлично сочетаются с более насыщенными вариантами того же оттенка, вы можете использовать светло-голубой в тандеме с синим, а нежно-розовый в тандеме с цветом фуксии. Главное, не переборщить, ведь яркие цвета могут нарушить дресс-код и быть слишком кричащими на деловой встрече.

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Кроме того, дизайнеры советуют использовать для комбинации белый и естественные натуральные цвета (любых оттенков).

Белый и розовый – выигрышное сочетание, которое будет привлекать внимание к вашим ноготкам, маникюр будет стильным, не очень заметным, он подчеркнет вашу женственность.

Маникюр 2020: горячие осенние тренды для модниц / pixabay.com

Напомним,

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