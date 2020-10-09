Осенью, когда не за горами похолодание, особенно актуальными становятся теплые оттенки и приглушенные цвета.

Пастельные тона на пике популярности

Осенью всем нам хочется еще больше мягкости, нежности, теплых цветов , поэтому и в макияже, и маникюре снова популярны и востребованы пастельные тона. Пастельный оттенок можно сделать из любого яркого цвета, разбавив его белым.

Большое разнообразие позволяет женщинам выбирать любой цвет под стиль, одежду, аксессуары или в соответствии с дресс-кодом.

Маникюр 2020: горячие осенние тренды для модниц / pixabay.com

С чем комбинировать пастельные цвета?

Приглушенные цвета отлично сочетаются с более насыщенными вариантами того же оттенка, вы можете использовать светло-голубой в тандеме с синим, а нежно-розовый в тандеме с цветом фуксии. Главное, не переборщить, ведь яркие цвета могут нарушить дресс-код и быть слишком кричащими на деловой встрече.

Кроме того, дизайнеры советуют использовать для комбинации белый и естественные натуральные цвета (любых оттенков).

Белый и розовый – выигрышное сочетание, которое будет привлекать внимание к вашим ноготкам, маникюр будет стильным, не очень заметным, он подчеркнет вашу женственность.

Маникюр 2020: горячие осенние тренды для модниц / pixabay.com

Напомним,