Японский маникюр: что нужно знать о главном тренде лета 2020
Все модницы мира говорят о японском маникюре, и это не о лепестках сакуры на ноготках, все значительно проще!
Чаще всего ногти делаются овальными или скругленными, а длина разрешается только короткая или средней длины.
Что нужно знать о японском маникюре?
Самыми популярными цветами в таком маникюре будут нюд, бежевый, розовый, небесно голубой, персиковый и сиреневый.
Японский маникюр можно смело назвать универсальным, он подходит и для повседневной одежды, и для торжественного наряда, попробуйте!
Напомним,