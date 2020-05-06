Японский маникюр: что нужно знать о главном тренде лета 2020

Японский маникюр: что нужно знать о главном тренде лета 2020

Все модницы мира говорят о японском маникюре, и это не о лепестках сакуры на ноготках, все значительно проще!

Эксперты в мире моды считают, что японский маникюр станет главным трендом летнего сезона. Рисовать на ноготках иероглифы или сакуру не придется, под японским дизайном ногтей следует понимать аккуратную и нежную форму ногтей.

Чаще всего ногти делаются овальными или скругленными, а длина разрешается только короткая или средней длины.

Что нужно знать о японском маникюре?

Маникюр должен быть нежным и мягким, поэтому от ярких цветов и контраста отказываемся в пользу светлых оттенков.

Самыми популярными цветами в таком маникюре будут нюд, бежевый, розовый, небесно голубой, персиковый и сиреневый.

Японский маникюр можно смело назвать универсальным, он подходит и для повседневной одежды, и для торжественного наряда, попробуйте!

Напомним,