Снимите это немедленно: ТОП-3 антитренда в маникюре
Тенденции моды не отстают от трендов в маникюре. Ведь кто из нас, девочек, не любит рассматривать свои ухоженные ногти с покрытием?
Стразы
Стразы - банально и старомодно. Теперь это признак дурного тона. Наш совет - обратить внимание на геометрические полоски, которые будут красиво сочетаться с нюдовой подложкой. Не прогадаете.
Темный френч
Рисунки на ногтях
Различные герои из мультфильмов на ваших ногтях выглядят неуместно. К тому же, это не молодит, а только подчеркивает ваш вовсе не юный возраст. Если вам так хочется рисунком на ногтях, отдайте предпочтение абстракциям.
Напомним,