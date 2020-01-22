Снимите это немедленно: ТОП-3 антитренда в маникюре

22 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Снимите это немедленно: ТОП-3 антитренда в маникюре
ТОП-3 антитренда в маникюре
pixabay.com

Тенденции моды не отстают от трендов в маникюре. Ведь кто из нас, девочек, не любит рассматривать свои ухоженные ногти с покрытием?

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Сегодня пора поговорить о том, что вышло из маникюрной моды и вряд ли вернется в ближайшем времени. 

Стразы

Стразы - банально и старомодно. Теперь это признак дурного тона. Наш совет - обратить внимание на геометрические полоски, которые будут красиво сочетаться с нюдовой подложкой. Не прогадаете. 

Темный френч 

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Темный френч визуально делает наши руки неопрятными (хоть это и не так). На самом деле, френч уже давно признан моветоном. Хотите что-то простое и изысканное - покройте ногти прозрачным гель-лаком: просто и со вкусом. 

Рисунки на ногтях 

Различные герои из мультфильмов на ваших ногтях выглядят неуместно. К тому же, это не молодит, а только подчеркивает ваш вовсе не юный возраст. Если вам так хочется рисунком на ногтях, отдайте предпочтение абстракциям. 

Напомним, 

 

 

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