ТОП-3 признака манипулятора

Иногда вы этого даже не осознаете. Иногда чувствуете, но не придаете значения. А порой просто игнорируете откровенно.

Все это про манипуляции. По правде говоря, мы живем среди сотен ежедневных манипуляций . Сегодня мы расскажем три секрета, как вычислить этих людей и оградить себя от их воздействия.

Отсутствие прямых ответов

Обычно манипулятор не беспокоится о том, что его могут вычислить. Профессионалы в этом деле знают, что они делают и обычно ведут себя осторожно в своих высказываниях. Поэтому, часто они отвечают уклончиво или же вовсе могут уходить от ответов, если им невыгодно отвечать на вопросы.

Скорость речи

Сознательный манипулятор обычно лишает собеседника времени на раздумья. При чем оченнь умело. Он просит быстрый ответ и всегда выстраивает ситуацию так, чтобы вы просто не могли сказать "нет".

Расхождение в жестах и эмоциях

Это наиболее явный признак неискренности, которая присуща многим манипуляторам. Легко прослеживаются различия в том, что говорит человек и как он себя ведет. Как правило, манипуляторы активно жестикулируют, и не заметить это сложно. Бессознательная манипуляция отличается тем, что человек делает все абсолютно автоматически, а профи прекрасно понимает свою неискренность, и пытается скрыть ее за эмоциональным фоном.

Напомним,