ТОП-3 признака манипулятора
Иногда вы этого даже не осознаете. Иногда чувствуете, но не придаете значения. А порой просто игнорируете откровенно.
Отсутствие прямых ответов
Обычно манипулятор не беспокоится о том, что его могут вычислить. Профессионалы в этом деле знают, что они делают и обычно ведут себя осторожно в своих высказываниях. Поэтому, часто они отвечают уклончиво или же вовсе могут уходить от ответов, если им невыгодно отвечать на вопросы.
Скорость речи
Расхождение в жестах и эмоциях
Это наиболее явный признак неискренности, которая присуща многим манипуляторам. Легко прослеживаются различия в том, что говорит человек и как он себя ведет. Как правило, манипуляторы активно жестикулируют, и не заметить это сложно. Бессознательная манипуляция отличается тем, что человек делает все абсолютно автоматически, а профи прекрасно понимает свою неискренность, и пытается скрыть ее за эмоциональным фоном.
Напомним,