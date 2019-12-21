ТОП-3 признака манипулятора

21 декабря 2019 20:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 признака манипулятора
ТОП-3 признака манипулятора
pixabay.com

Иногда вы этого даже не осознаете. Иногда чувствуете, но не придаете значения. А порой просто игнорируете откровенно.

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Все это про манипуляции. По правде говоря, мы живем среди сотен ежедневных манипуляций . Сегодня мы расскажем три секрета, как вычислить этих людей и оградить себя от их воздействия. 

Отсутствие прямых ответов 

Обычно манипулятор не беспокоится о том, что его могут вычислить. Профессионалы в этом деле знают, что они делают и обычно ведут себя осторожно в своих высказываниях. Поэтому, часто они отвечают уклончиво или же вовсе могут уходить от ответов, если им невыгодно отвечать на вопросы.

Скорость речи 

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Сознательный манипулятор обычно лишает собеседника времени на раздумья. При чем оченнь умело. Он просит быстрый ответ и всегда выстраивает ситуацию так, чтобы вы просто не могли сказать "нет". 

Расхождение в жестах и эмоциях 

Это наиболее явный признак неискренности, которая присуща многим манипуляторам. Легко прослеживаются различия в том, что говорит человек и как он себя ведет. Как правило, манипуляторы активно жестикулируют, и не заметить это сложно. Бессознательная манипуляция отличается тем, что человек делает все абсолютно автоматически, а профи прекрасно понимает свою неискренность, и пытается скрыть ее за эмоциональным фоном.

Напомним, 

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