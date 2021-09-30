Полезная программа: как сделать безопасный маникюр?

В пятницу, 1 октября, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск «Полезной программы».

Зрители узнают, как найти удобный стул и сохранить спину здоровой, как выбрать модную сумку и сделать безопасный маникюр; какие оригинальные блюда приготовить из кабачков, чтобы приятно удивить семью и гостей.

Маникюр – обязательный ритуал почти для каждой женщины. Кто-то делает его самостоятельно, но большинство все же предпочитают довериться профессионалам. Однако и в этом случае не всегда можно рассчитывать на качественное оказание услуги. Эксперт программы «Полезная программа» Галина Старенко назвала три ключевых признака того, что ваш мастер следует всем правилам безопасности:

1. Чистота ваших рук. Мастер обязан позаботиться о том, чтобы инфекция не передалась с ваших и его рук. Обязательным моментом в самом начале работы должна стать обработка рук антисептиком.

2. Дезинфекция инструментов. Инструмент, которым мастер делает маникюр, должен пройти все этапы стерилизации: дезинфекция в специальном растворе, ультразвуковая очистка, мойка инструмента под проточной водой от остатков кожи и дезинфицирующего средства, сушка, обработка в автоклаве.

3. Индивидуальный пакет. Инструмент в специальных крафт-пакетах со стикерами, на которых указаны дата и время стерилизации, открывается исключительно в присутствии клиента.

Нельзя обращать внимание исключительно на дизайн ногтей, забывая при этом о здоровье, – уверена мастер маникюра международного класса Галина Старенко. – В каждом маникюрном салоне, где ответственно подходят к предоставлению услуг ногтевой эстетики, будут четко придерживаться ключевых правил безопасности. Потому что это тренд, который никогда не выйдет из моды.

Также в новом выпуске программы: советы врача, как выбрать удобный стул для ребенка; зарядка для здоровой спины; психология стильных и модных сумок, а также рецепт итальянского супа «Минестроне». В студии ток-шоу об этом расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: физиотерапевт Дмитрий Бикмаев, стилист Анна Зубчевская, шеф-повар Асмик Гаспарян и певица Анна Добрыднева.

Не пропустите! Еще больше полезных советов в новом сезоне «Полезной программы» – со вторника по пятницу в 10:00 на телеканале «Интер».