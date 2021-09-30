Полезная программа: как сделать безопасный маникюр?

30 сентября 2021 13:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Полезная программа: как сделать безопасный маникюр?
Полезная программа: как сделать безопасный маникюр?
пресс-служба

В пятницу, 1 октября, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск «Полезной программы».

Читайте такжеПолезная программа на Интере будет выходит в обновленном формате
Зрители узнают, как найти удобный стул и сохранить спину здоровой, как выбрать модную сумку и сделать безопасный маникюр; какие оригинальные блюда приготовить из кабачков, чтобы приятно удивить семью и гостей.

Маникюр  обязательный ритуал почти для каждой женщины. Кто-то делает его самостоятельно, но большинство все же предпочитают довериться профессионалам. Однако и в этом случае не всегда можно рассчитывать на качественное оказание услуги. Эксперт программы «Полезная программа» Галина Старенко назвала три ключевых признака того, что ваш мастер следует всем правилам безопасности:

1. Чистота ваших рук. Мастер обязан позаботиться о том, чтобы инфекция не передалась с ваших и его рук. Обязательным моментом в самом начале работы должна стать обработка рук антисептиком.

2. Дезинфекция инструментов. Инструмент, которым мастер делает маникюр, должен пройти все этапы стерилизации: дезинфекция в специальном растворе, ультразвуковая очистка, мойка инструмента под проточной водой от остатков кожи и дезинфицирующего средства, сушка, обработка в автоклаве.

3. Индивидуальный пакет. Инструмент в специальных крафт-пакетах со стикерами, на которых указаны дата и время стерилизации, открывается исключительно в присутствии клиента.

Нельзя обращать внимание исключительно на дизайн ногтей, забывая при этом о здоровье, – уверена мастер маникюра международного класса Галина Старенко. – В каждом маникюрном салоне, где ответственно подходят к предоставлению услуг ногтевой эстетики, будут четко придерживаться ключевых правил безопасности. Потому что это тренд, который никогда не выйдет из моды.

Также в новом выпуске программы: советы врача, как выбрать удобный стул для ребенка; зарядка для здоровой спины; психология стильных и модных сумок, а также рецепт итальянского супа «Минестроне». В студии ток-шоу об этом расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: физиотерапевт Дмитрий Бикмаев, стилист Анна Зубчевская, шеф-повар Асмик Гаспарян и певица Анна Добрыднева.

Не пропустите! Еще больше полезных советов в новом сезоне «Полезной программы» – со вторника по пятницу в 10:00 на телеканале «Интер».

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

советы маникюр Полезная программа

Материалы по теме

Доктор Комаровский объяснил, когда будут вакцинировать детей от коронавируса
ЗОЖ

Доктор Комаровский объяснил, когда будут вакцинировать детей от коронавируса
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2021)
Почему не стоит злоупотреблять газированными напитками
ЗОЖ

Почему не стоит злоупотреблять газированными напитками
Что съесть, когда стресс
ЗОЖ

Что съесть, когда стресс

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK