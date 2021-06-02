Трендовые варианты маникюра на лето 2021

2 июня 2021 12:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Трендовые варианты маникюра на лето 2021
Трендовые варианты маникюра лета 2021
pixabay.com

Какое покрытие выбрать для ногтей в июне 2021 года, чтобы быть в тренде?

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Каждый месяц дизайнеры предлагают нам что-то новое, июнь не стал исключением!

В июне 2021 года мастера маникюра призывают вас быть смелыми и яркими. Не бойтесь показывать свою индивидуальность и выходить в люди с ярким маникюром. Наконец, серость и холод остались позади, значит, можно побаловать себя солнечными и сочными оттенками. 

Актуальными остаются цветочные оттенки любых цветов и конфигураций, а морские мотивы входят в моду вместе с началом курортного сезона.

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Также можете экспериментировать с градиентов, а французский маникюр сделать не классическим, а с цветными полосками.  

Наконец, дизайнеры не имеют ничего против использования в маникюра всяческих абстракций и геометрических фигур.

Если же вы предпочитаете сдержанный стиль, используйте нюд, который уже стал современной классикой, которая не выходит из моды!

Напомним, 

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