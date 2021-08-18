ТОП-6 трендовых вещей осени 2021: готовимся к новому сезону

18 августа 2021 15:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

ТОП-6 трендовых вещей осени 2021: готовимся к новому сезону
ТОП-5 трендовых вещей осени 2021: готовимся к новому сезону
pixabay.com

Если вы хотите быть в тренде осенью 2021, пора уже сейчас запасаться стильными вещами. Самаль

Читайте такжеПляжная мода: как выглядеть на пляже безупречно – советы фэшн-эксперта
Стилист Самаль Сан рассказала о самых популярных вещах предстоящей осени на своей странице в Instagram. По словам эксперта, полностью меня гардероб или выделять на его обновление баснословные суммы не придется.

Достаточно выбрать несколько вещей, которые вам по душе, и скомбинировать их с модной вещью.

Вещь с шахматным принтом.

@streetstyle_looks

Вещь с логотипом известного бренда, но не стоит носить подделки. 

@streetstyle_looks

Трикотажный жилет: без него вы не обойдетесь в этом сезоне

@streetstyle_looks

Косынка, самый популярный головной убор

@streetstyle_looks

Футуристическая вещичка. Используйте металлические вставки даже в повседневном луке!

@streetstyle_looks

Топ-бра, который внедряется в зимний гардероб

@streetstyle_looks

Читайте такжеБольше не рыжая: Слава Каминская впечатлила сменой имиджа
Стилист напомнила, что тренды являются лишь вариантами для модниц, полностью копировать стиль, который вам не нравится, не стоит ни в коем случае. Главное, в выбранном гардеробе выглядеть комфортно и уверенно. 

Напомним, 

Облако тегов

красота тренд осени Тренды тренд 2021

Материалы по теме

«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики
Lifestyle

«Рисуем губки»: как сделать идеальную форму губ без пластики
Как выглядеть дорого, не тратя на одежду баснословные суммы
Lifestyle

Как выглядеть дорого, не тратя на одежду баснословные суммы
Как сузить поры на лице
Lifestyle

Как сузить поры на лице
Говорит Украина: Три слова сказала - 27 лет брака надломила? (эфир от 18.08.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Три слова сказала - 27 лет брака надломила? (эфир от 18.08.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK