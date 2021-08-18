ТОП-6 трендовых вещей осени 2021: готовимся к новому сезону

Если вы хотите быть в тренде осенью 2021, пора уже сейчас запасаться стильными вещами. Самаль

Стилист Самаль Сан рассказала о самых популярных вещах предстоящей осени на своей странице в Instagram. По словам эксперта, полностью меня гардероб или выделять на его обновление баснословные суммы не придется.

Достаточно выбрать несколько вещей, которые вам по душе, и скомбинировать их с модной вещью.

Вещь с шахматным принтом.

@streetstyle_looks

Вещь с логотипом известного бренда, но не стоит носить подделки.

@streetstyle_looks

Трикотажный жилет: без него вы не обойдетесь в этом сезоне

@streetstyle_looks

Косынка, самый популярный головной убор

@streetstyle_looks

Футуристическая вещичка. Используйте металлические вставки даже в повседневном луке!

@streetstyle_looks

Топ-бра, который внедряется в зимний гардероб

@streetstyle_looks

Стилист напомнила, что тренды являются лишь вариантами для модниц, полностью копировать стиль, который вам не нравится, не стоит ни в коем случае. Главное, в выбранном гардеробе выглядеть комфортно и уверенно.

Напомним,