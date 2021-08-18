ТОП-6 трендовых вещей осени 2021: готовимся к новому сезону
Если вы хотите быть в тренде осенью 2021, пора уже сейчас запасаться стильными вещами. Самаль
Достаточно выбрать несколько вещей, которые вам по душе, и скомбинировать их с модной вещью.
Вещь с шахматным принтом.
Вещь с логотипом известного бренда, но не стоит носить подделки.
Трикотажный жилет: без него вы не обойдетесь в этом сезоне
Косынка, самый популярный головной убор
Футуристическая вещичка. Используйте металлические вставки даже в повседневном луке!
Топ-бра, который внедряется в зимний гардероб
Напомним,