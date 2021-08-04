Пляжная мода: как выглядеть на пляже безупречно – советы фэшн-эксперта

4 августа 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пляжная мода: как выглядеть на пляже безупречно – советы фэшн-эксперта
Фэшн-эксперт Леонид Мартынчик
пресс-служба

Леонид Мартынчик рассказал, что будет в тренде в новом сезоне, какие вещи следует достать из шкафа, а про какие забыть навсегда.

Фэшн-эксперт реалити-шоу “Богиня шопинга”, премьера нового сезона которого состоится на ТЕТ 16 августа, Леонид Мартынчик рассказал о пляжной моде и образах, которые не оставят равнодушным ни одного пляжника.

Леопард навсегда

По словам Леонида, леопардовый принт актуален, а если комбинировать разные животные принты, может получится трендовый образ. Также эксперт отметил, что наиболее безопасен леопардовый принт в аксессуарах.

Очкам место на глазах

Ошибка, которая может визуально испортить гармоничный образ – очки не в положенном месте. Если вы взяли с собой солнцезащитные очки, наденьте их на глаза, а если в данным момент они вам не нужны, воспользуйтесь кейсом или трендовыми цепочками для очков.

Сумка с вещами

Выбирая сумку на пляж, стоит помнить о ее вместительности. Чтобы избежать ситуации, в которой у вас телефон и помада в маленькой сумочке, а все необходимые вещи в пакете. Сейчас можно выбрать вместительную соломенную сумку или шоппер кросс-боди из натуральной ткани. Эти модели актуальны и удобны.

Парео уже палеолит

Парео может испортить образ и исказить фигуру, а если оно из синтетической ткани – предоставить телу дискомфорт. Лучше выбирать туники, рубашки или сарафаны из натуральной ткани.

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