Как одеться в стиле Шерлока Холмса?
Шоппинг в стиле Шерлока? Почему бы и нет! Раскрываем все секреты.
Рубашка
Белая, черная, темно-синяя, или фиолетовая (всегда светлее пиджака). Модель обязательно приталенная.
Костюм
Немного зауженные брюки, застегнутый на две пуговицы пиджак, плотно облегающий туловище. Цвет - предпочтительно черный. К слову, сам сэр Артур Конан Дойль был большим поклонником твида, поэтому и облачил своих любимых героев в твидовые костюмы.
Ботинки
Выбирая классические оксфорды, не прогадаете. Черные со шнуровкой и небольшим каблуком. Не обязательно гладко полированные - можно с небольшими потертостями.
Пальто
Огромное почти до пола твидовое пальто с поднятым воротником. По этому атрибуту Шерлока узнают даже те, кто не смотрел сериал.
Перчатки
Тонкая, 100% кожа, гладкая или с неброским стеганым узором.
Шарф
Кепи
Знаменитое тввидовое кепи Шерлока Холмса сам Конан Дойль упоминал в тексте лишь пару раз. Популярным оно стало благодаря иллюстрациям к первому изданию романа.