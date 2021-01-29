Как одеться в стиле Шерлока Холмса?

Шоппинг в стиле Шерлока? Почему бы и нет! Раскрываем все секреты.

Рубашка

С 29 января, каждую пятницу, в 21:00 на "Интере" - все сезоны культового сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях. Признаться, мы считаем, что в этом сериале прекрасно все! В том числе - стиль главных героев. Предлагаем разобрать его детальнее (вдруг вам захочется облачить свою вторую половинку "по-шерлоковски"). Так что же есть в гардеробе знаменитого сыщика?

Белая, черная, темно-синяя, или фиолетовая (всегда светлее пиджака). Модель обязательно приталенная.

Костюм

Немного зауженные брюки, застегнутый на две пуговицы пиджак, плотно облегающий туловище. Цвет - предпочтительно черный. К слову, сам сэр Артур Конан Дойль был большим поклонником твида, поэтому и облачил своих любимых героев в твидовые костюмы.

Ботинки

Выбирая классические оксфорды, не прогадаете. Черные со шнуровкой и небольшим каблуком. Не обязательно гладко полированные - можно с небольшими потертостями.

Пальто

Огромное почти до пола твидовое пальто с поднятым воротником. По этому атрибуту Шерлока узнают даже те, кто не смотрел сериал.

Перчатки

Тонкая, 100% кожа, гладкая или с неброским стеганым узором.

Шарф

Кепи

Обязательно завязанный парижским узлом. Касательно цвета: голубовато-серый (темно-синий), кашемировый, с бахромой.

Знаменитое тввидовое кепи Шерлока Холмса сам Конан Дойль упоминал в тексте лишь пару раз. Популярным оно стало благодаря иллюстрациям к первому изданию романа.