Секреты "Шерлока": родственные связи, фиктивный адрес и праздничный катафалк

Уже сегодня, 29 января, в 21:00 на телеканале «Интер» стартует сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях.

Сюрпризы генеалогии

Для украинских зрителей это возможность в последний раз увидеть на ТВ культовый детектив "Шерлок" – в ближайшее время он будет доступен только на платных онлайн-платформах. Накануне последнего телепоказа – несколько любопытных фактов о сериале.

Исполнитель роли Шерлока Холмса, актер Бенедикт Камбербэтч, оказался родственником писателя Артура Конан Дойля – создателя легендарного персонажа. Об этом стало известно в 2017 году благодаря исследователям американской компании, занимающейся составлением генеалогических древ.

Согласно данным, у писателя и актера был общий предок, живший в 1312-1377 годах – Джон Гонт, первый герцог Ланкастерский и один из сыновей короля Англии Эдуарда III.

Родные родители

В сериале «Шерлок» телезрители могут увидеть настоящих отца и мать Бенедикта Камбербэтча. Британские актеры Ванда Вентхам и Тимоти Карлтон сыграли родителей Холмса в одной из серий третьего сезона.

А еще оказалось, что Уна Стаббс, исполнительница роли Миссис Хадсон, – близкая приятельница матери Камбербэтча и знает Бенедикта с раннего детства.

Когда-то давно мы с Вандой жили по соседству в Кенсингтоне, – вспоминает актриса. – И часто гуляли вместе с детьми: я – с грудным ребенком в коляске, а Ванда – с 4-летним Бенедиктом. Мы могли часами болтать обо всем на свете, а бедный мальчик вынужден был все это время находиться рядом и терпеливо ждать, когда мы вдоволь насплетничаемся.

Жена не по сценарию

Еще один семейный подряд в «Шерлоке» – Мартин Фриман и Аманда Аббингтон. Актеры, сыгравшие супругов Джона и Мэри Ватсонов, на самом деле были семейной парой. Они 16 лет прожили в гражданском браке, у них двое детей. Но в 2016 году звездная пара объявила о расставании. Тем самым повторив судьбу своих персонажей из сериала. К слову, сцену развода супругов Ватсонов актеры снимали через две недели после того, как сами разошлись. Но Мартин и Аманда, по их словам, расстались мирно, до сих пор остаются лучшими друзьями и с удовольствием работают вместе.

Мартин – один из моих любимых актеров, – говорит Аббингтон. – С ним очень легко и приятно работать. Он привносит в съемочный процесс много интересного, каждый раз копается в роли и всегда находит неожиданный угол восприятия. Наши персонажи в «Шерлоке» пережили удивительное путешествие, пуститься в которое с Мартином было абсолютным удовольствием.

Подмена квартиры

Благодаря произведениям Конан Дойла, дом 221Б на Бейкер-стрит в Лондоне стал самым знаменитым адресом в мире – там по сюжету долгое время жил Холмс. Хотя на момент написания книг о знаменитом сыщике такого дома еще не существовало. Он появился чуть позже, когда градостроители решили продлить Бейкер-стрит. Кстати, в строительной компании, которой принадлежало это здание, пришлось ввести специальную должность – секретаря для обработки вороха писем и прочей корреспонденции, постоянно поступающей на адрес Бейкер-стрит, 221Б на имя Шерлока.

А в 1990 году в этом доме открыли музей Холмса, и у героя романа появился вполне реальный адрес. До сих пор это место пользуется огромной популярностью среди туристов. Создатели сериала «Шерлок» сначала планировали снимать именно в этом доме. Но потом продюсеры отказались от этой идеи – из-за слишком оживленного движения там и множества вывесок с упоминанием Шерлока Холмса. Было решено снимать Бейкер-стрит, 221Б в лондонском районе Блумсбери на Норт-Гоуэр-стрит, 187. Правда, отдельные эпизоды детектива все же были отсняты по знаменитому адресу.

Креативная реклама

Необычная экранизация книг Конан Дойла о легендарном сыщике Шерлоке Холмсе требует и оригинальных подходов в продвижении. Поэтому маркетологи креативно подошли к презентации новых сезонов сериала. Например, однажды они опубликовали объявление в британской газете The Telegraph – в специальном разделе. Оно гласило: «Поздравляем Джона и Мэри Ватсон с появлением на свет их прекрасной дочери Розамунд Мэри. Ваши друзья, миссис Хадсон, Молли и Шерлок, хотя он нам совсем не помогал и постоянно висел на телефоне».

А в другой раз решили использовать для промоакции довольно необычное транспортное средство – украшенный цветами катафалк, который несколько дней разъезжал по улицам Лондона. По обе стороны автомобиля под стеклами из цветочных композиций были сооружены буквы и цифры, указывающие на дату премьеры нового сезона «Шерлока». Фанаты сериала встречали катафалк аплодисментами.

Назад в прошлое

Особенность сериала «Шерлок» – в том, что его авторы перенесли любимых персонажей в наше время. Холмс и доктор Ватсон гуляют по современному Лондону, пользуются смартфонами, ведут блоги в Интернете, борются с курением с помощью никотинового пластыря и, конечно же, используют современные технологии в расследованиях преступлений. Но авторы сериала решили порадовать поклонников знаменитого сыщика и на какое-то время отправили персонажей в конец XIX века. Специальная серия «Безобразная невеста», которую телезрители тоже увидят в эфире «Интера», – это ответвление от основного сюжета, своеобразная историческая мистификация. В ней Холмс и Ватсон предстанут в классических образах, как их и описывал Артур Конан Дойл. Шерлок – с трубкой и в шляпе охотника, а его друг – в традиционном котелке и с модными в Викторианскую эпоху усами.

Когда мы только начинали снимать первые серии «Шерлока», журналисты интересовались: «Как Холмс может выжить в мире, где у каждого есть iPhone?» – вспоминает автор сценария Стивен Моффат. – Когда в «Безобразной невесте» мы перенесли его в Викторианскую эпоху, пресса и поклонники снова засыпали вопросами: «Как же он сможет раскрывать преступления без iPhone?» Нам самим было любопытно посмотреть, каким будет уже хорошо знакомый нам Шерлок в исполнении Камбербэтча, но в правильном времени.

Не пропустите последнюю возможность увидеть «Шерлока» на украинском ТВ! Телеканал «Интер» покажет все 4 сезона культового сериала и специальную бонусную серию «Безобразная невеста». Смотрите с 29 января каждую пятницу в 21:00.