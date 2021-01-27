Джек Ричер: 5 фактов про боевик с красавчиком Томом Крузом

Эксклюзив 27 января 2021 16:16 Юлия Крутиева
Джек Ричер: 5 фактов про боевик с красавчиком Томом Крузом
Джек Ричер: 5 фактов про боевик с красавчиком Томом Крузом
КиноПоиск

В эту субботу, 30 января, канал 2+2 покажет фильм «Джек Ричер» с легендарным актером и лучшим исполнителем трюков в Голливуде Томом Крузом.

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По сюжету Джек Ричер – бывший спецагент, а нынче детектив-признак – берется расследовать запутанное и загадочное убийство пятерых прохожих. 5 самых интересных фактов о боевике с Томом Крузом в главной роли в подборке от TV.UA.

1. Даже в самых опасных трюковых сценах с машиной Том Круз работал без дублера.

2. На роль главного актера также рассматривали культовых голливудских актеров –  Брэда Питта, Хью Джекмена и Киану Ривза.

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3. Боевик снят по мотивам романа Ли Чайлда «Выстрел». Кстати, автор книги сыграл в картине эпизодическую роль – сотрудника полиции.

4. В книге герой Круза – крепкий парень с ростом почти 2 метра и весом около центнера. Рост Тома Круза – 170 см.

5. Первый тизер фильма вышел в день рождения Тома Круза. Актер отпраздновал свое 50-летие.

Смотрите захватывающий боевик «Джек Ричер» 30 января на телеканале 2+2.

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