Джек Ричер: 5 фактов про боевик с красавчиком Томом Крузом
В эту субботу, 30 января, канал 2+2 покажет фильм «Джек Ричер» с легендарным актером и лучшим исполнителем трюков в Голливуде Томом Крузом.
1. Даже в самых опасных трюковых сценах с машиной Том Круз работал без дублера.
2. На роль главного актера также рассматривали культовых голливудских актеров – Брэда Питта, Хью Джекмена и Киану Ривза.
4. В книге герой Круза – крепкий парень с ростом почти 2 метра и весом около центнера. Рост Тома Круза – 170 см.
5. Первый тизер фильма вышел в день рождения Тома Круза. Актер отпраздновал свое 50-летие.
Смотрите захватывающий боевик «Джек Ричер» 30 января на телеканале 2+2.