Том Круз закрутил роман со звездой сериала "Агент Картер", которая его моложе на 20 лет

21 декабря 2020 16:10 Юлия Крутиева
Том Круз закрутил роман со звездой сериала
Актер Том Круз
instagram.com/tomcruise

После длительного и скандального развода с Кэти Холмс Том Круз занялся своей личной жизнью.

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Несколько лет назад Тому Крузу приписывали роман с актрисой Ванессой Кирби. Тогда близкое окружение актера уверяло, что дело даже идет к свадьбе. Но не случилось. 

На днях в СМИ заговорили о новом увлечении актера. В этот раз в девушки 58-летнему Тому приписывают актрису Хейли Этвелл, которая моложе его на 20 лет. 

Инсайдеры уверяют, что искра между актерами пробежала на съемочной площадке легендарной картины «Миссия невыполнима». По слухам, пара начала встречаться еще в прошлом году, после чего самоизоляцию провели в доме Круза. 

Актер Том Круз / instagram.com/tomcruise
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По словам инсайдера газеты «The Sun», в отношениях актеров все серьезно и они строят планы на будущее. 

Локдаун и сложности с ним связанные только помогли им сблизиться, а сейчас они стали практически неразлучны. Они прекрасно ладят и выглядят очень счастливыми, - рассказал источник газеты «The Sun».

Напомним, 

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