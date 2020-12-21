Алина Гросу рассказала, планирует ли второй раз выйти замуж

21 декабря 2020 12:40 Юлия Крутиева
Алина Гросу рассказала, планирует ли второй раз выйти замуж
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу призналась, занято ли сейчас ее сердце, кто дарит ей огромные букеты цветов и с кем отметит Новый год.

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2020-й стал для певицы непростым – она пережила развод и переболела коронавирусом. В то же время, говорит Алина Гросу, в этом году было немало приятных моментов. 

За кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» на канале «Украина» журналисты поинтересовались у артистки, как она планирует провести Новый год – на работе или дома с любимым.

Постараюсь все успеть. Прежде всего, хочу увидеться на Новый год с семьей, с родными. Потому что когда болеешь, сразу понимаешь, что самое главное в жизни – это твои близкие люди. Им надо чаще говорить, как ты их любишь, чаще обнимать, целовать и быть с ними, – говорит Алина Гросу.

Певица Алина Гросу / пресс-служба канала Украина
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Ходят слухи, что сердце певицы уже не свободно. А вот правда ли это – Алина рассказала за кулисами новогоднего проекта.

У меня всегда сердце занято. Прежде всего, любимой работой. А все остальное... Я когда буду выходить замуж – думаю, что второй раз точно будет, надеюсь, тот уже будет точно последним – обязательно всем расскажу, – отметила певица и призналась, кто дарит ей огромные букеты цветов. – На самом деле это было еще, когда были возможны концерты. У меня было много цветов и на концертах, и на съемках. Друзья часто дарят. Мне кажется, когда я развелась, друзья начали меня с новой силой поддерживать, чтобы я думала, что не одна, и не грустила.

Напомним, 

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