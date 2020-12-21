Алина Гросу рассказала, планирует ли второй раз выйти замуж
Певица Алина Гросу призналась, занято ли сейчас ее сердце, кто дарит ей огромные букеты цветов и с кем отметит Новый год.
За кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» на канале «Украина» журналисты поинтересовались у артистки, как она планирует провести Новый год – на работе или дома с любимым.
Постараюсь все успеть. Прежде всего, хочу увидеться на Новый год с семьей, с родными. Потому что когда болеешь, сразу понимаешь, что самое главное в жизни – это твои близкие люди. Им надо чаще говорить, как ты их любишь, чаще обнимать, целовать и быть с ними, – говорит Алина Гросу.
У меня всегда сердце занято. Прежде всего, любимой работой. А все остальное... Я когда буду выходить замуж – думаю, что второй раз точно будет, надеюсь, тот уже будет точно последним – обязательно всем расскажу, – отметила певица и призналась, кто дарит ей огромные букеты цветов. – На самом деле это было еще, когда были возможны концерты. У меня было много цветов и на концертах, и на съемках. Друзья часто дарят. Мне кажется, когда я развелась, друзья начали меня с новой силой поддерживать, чтобы я думала, что не одна, и не грустила.
Напомним,