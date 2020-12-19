МастерШеф-10: кто покинул шоу в 16 выпуске от 19.12.2020
19 декабря 2020 23:15
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 16 выпуске от 19.12.2020
пресс-служба
19 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 16 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На этой неделе на шоу «МастерШеф»
состоялась последняя битва черных 10 сезона. Неудивительно, что она стала и самой сложной. Участникам, которые оказались в черных фартуках, пришлось не только готовить чрезвычайно сложное блюдо, но и проходить полосу препятствий. А она была также не из легких.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 16 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Марина Кобчук.
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 16 выпуске от 19.12.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 26 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.