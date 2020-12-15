МастерШеф-10: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
15 декабря 2020 19:35
МастерШеф-10: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
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19 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск шоу МастерШеф-10.
МастерШеф-10: До финала осталось совсем немного и кулинарам-аматорам придется приложить максимум усилий, чтобы сдать экзамен гостям – участникам второго сезона «МастерШеф.Профессионалы»! Две команды попробуют удивить требовательных гостей. За 3 часа им необходимо разработать меню, сделать все заготовки и, конечно же, покорить профи шедеврами высокой кухни. Для некоторых участников задание покажется невыполнимым, поскольку каждая команда должна представить аж по 10 мясных блюд из всевозможных разновидностей мяса. Кто же получит черный фартук и критику шеф-поваров, а кто заветный китель?
16 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 19.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.