Дети против звезд-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2020)

10 декабря 2020 22:40 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба Нового канала

16 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите в 11 выпуске шоу Дети против звезд-2: Когда прима-балерина Екатерина Кухар ездила с гастролями во Францию, она не знала, что ей так пригодится выученный там столовый этикет. Ведь ее вызвала на «дуэль» юная гуру хороших манер – 9-летняя Люба Глумова. Шеф-повару Евгению Клопотенко  тоже пригодились умения, которым он научился в США. Ему предстоит соревноваться в капстекинге с 10-летним Сергеем Гоюком. А танцовщица Яна Заец покажет каучук в баттле против 12-летней Ульяны Мельник. Победит команда взрослых или детей – решит Мегамозг. А подзадорит участников – ведущий Сергей Притула.

11 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 16.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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