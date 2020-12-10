Дети против звезд-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2020)
10 декабря 2020 22:40
Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба Нового канала
16 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.
Смотрите в 11 выпуске шоу Дети против звезд-2
: Когда прима-балерина Екатерина Кухар ездила с гастролями во Францию, она не знала, что ей так пригодится выученный там столовый этикет. Ведь ее вызвала на «дуэль» юная гуру хороших манер – 9-летняя Люба Глумова. Шеф-повару Евгению Клопотенко тоже пригодились умения, которым он научился в США. Ему предстоит соревноваться в капстекинге с 10-летним Сергеем Гоюком. А танцовщица Яна Заец покажет каучук в баттле против 12-летней Ульяны Мельник. Победит команда взрослых или детей – решит Мегамозг. А подзадорит участников – ведущий Сергей Притула.
11 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 16.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.