Дети против звезд-2: Злата Огневич станет экологом, а Дмитрий Танкович – гольфистом
Школьники вызвали на баттл Злату Огневич, Дмитрия Танковича и Валика Михиенко.
Какие конкурсы их ждут сегодня – читайте в эксклюзивном материале для TV.ua.
Защитницы природы
Певица Злата Огневич три года назад отказалась от пластика и четыре года не есть мяса. Как ей живется – узнаете в шоу «Дети против звезд». А еще в ходе индивидуального соревнования с 8-летней соперницей Марией Дударенко, которая легко отличит полиэтилен от полипропилена, они научат правильно сортировать мусор.
Я буду играть в доброго полицейского, – улыбается артистка. – Хотя, если увижу, что здесь будут очень сильные дети, во мне может включиться азарт.
Гольфисты
Я считаю, что у каждого мужчины должна быть цель. Моя – победить кого-то из детей, – смеется шоумен. – Если бы нашими соперниками были трехлетки, мы бы их точно порвали.
Робототехники
Валентин Михиенко – мастер на все руки. Участник Improv Live Show собрал пульт от телевизора, который никогда не теряется. С техникой он на «ты». Но поможет ли это Валику в баттле против 13-летнего Ивана Сидоренко, который программирует сайты, игры, машинки и роботов?
Честно, мне не страшно соревноваться, – признается Валик. – Потому что меня готовили лучшие специалисты по робототехнике.
Напомним,