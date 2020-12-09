Дети против звезд-2: Злата Огневич станет экологом, а Дмитрий Танкович – гольфистом

Школьники вызвали на баттл Злату Огневич, Дмитрия Танковича и Валика Михиенко.

Каждую среду в 19:00 Новый канал становится главной ареной для битвы поколений в шоу «Дети против звезд» . Юные участники и их знаменитые соперники соревнуются в индивидуальных и коллективных баттлах, доказывая, что у таланта нет возраста.

Какие конкурсы их ждут сегодня – читайте в эксклюзивном материале для TV.ua.

Защитницы природы

Певица Злата Огневич три года назад отказалась от пластика и четыре года не есть мяса. Как ей живется – узнаете в шоу «Дети против звезд». А еще в ходе индивидуального соревнования с 8-летней соперницей Марией Дударенко, которая легко отличит полиэтилен от полипропилена, они научат правильно сортировать мусор.

Я буду играть в доброго полицейского, – улыбается артистка. – Хотя, если увижу, что здесь будут очень сильные дети, во мне может включиться азарт.

Певица Злата Огневич / пресс-служба Нового канала

Гольфисты

Ради этого баттла телеведущему и шоумену Дмитрию Танковичу пришлось не только научиться правильно держать клюшку в руках, но и метко попадать по мячику. Он специально занимался с гольф-профессионалом PGA of Ukraine. Понимал, что ему попался непростой соперник. В свои 14 лет Артем Соколов – чемпион Украины среди юниоров, член сборной Украины, настоящий профи, который попадает в лунку с 20 метров.

Я считаю, что у каждого мужчины должна быть цель. Моя – победить кого-то из детей, – смеется шоумен. – Если бы нашими соперниками были трехлетки, мы бы их точно порвали.

Робототехники

Валентин Михиенко – мастер на все руки. Участник Improv Live Show собрал пульт от телевизора, который никогда не теряется. С техникой он на «ты». Но поможет ли это Валику в баттле против 13-летнего Ивана Сидоренко, который программирует сайты, игры, машинки и роботов?

Честно, мне не страшно соревноваться, – признается Валик. – Потому что меня готовили лучшие специалисты по робототехнике.

Участник Improv Live Show Валик Михиенко / пресс-служба Нового канала

Решить, кто умнее, шустрее и талантливее, поможет Мегамозг. Искусственный интеллект оценивает и коллективные баттлы, в которых команды спасают город от инопланетян, отвечают на вопросы викторины, играют в «Показуху» и собирают сокровища. За дисциплину и веселое настроение отвечает ведущий Сергей Притула.

Напомним,