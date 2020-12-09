Оля Полякова взорвала Сеть фотографией с Андреем Данилко: снимок стал мемом

Фото звездных детективов оригинального шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» Оли Поляковой и Андрея Данилко имеет все шансы стать настоящим мемом. Ведь своим неожиданным появлением в кадре Оли артист развеселил сеть.

Поп-королева опубликовала серию фото в новом роскошном образе, который она создала специально для грандиозного шоу «МАСКА», премьера которого состоится на канале «Украина». На них Оля Полякова позирует для фотографа, демонстрируя новое яркое платье, стильный макияж и интересную прическу.

Однако на одном из снимков в кадр случайно попал и другой звездный детектив телепроекта – певец и продюсер Андрей Данилко.

Очевидно, артист разговаривал с кем-то из коллег, однако в сочетании с эффектной позой Оли создал настоящую фотобомбу. Пока одни подписчики Оли выбирали лучшее фото из серии, другие начали шутить над кадром с Андреем Данилко, добавляя, что он может стать популярным мемом.

Оля Полякова с Андреем Данилко / instagram.com/polyakovamusic

Как сообщалось ранее, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним,