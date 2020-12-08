Сын Наташи Королевой удивил Сеть трюками на пилоне

С недавнего времени сын Наташи Королевой Архип начал активно развивать свои страницы в социальных сетях.

И это не удивительно, ведь 18-летний наследник Наташи Королевой решил пойти по маминым стопам. Несколько месяцев назад Архип записал песню «Бутылка вина», а следом – и клип.

Но лишь на вокале увлечения Архипа не заканчиваются. Парень старается заниматься баскетболом и боксом. Недавно у него проснулись гены отца - стриптизера Тарзана.

На своей странице в Инстаграм Архип опубликовал видео, где продемонстрировал несколько трюков на пилоне. Подписчики парня были в восторге от увиденного.

В комментариях к ролику сын Наташи Королевой написал, что для него занятия на пилоне оказались довольно необычными. Парень будет продолжать усовершенствовать свои навыки.

По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс) это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом. Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков, так как их будет много, - пишет Архип. - А выполнять элементы на НЕ загоиних ударах это что-то с чем-то. Но кожа быстро набивается и становится очень весело. В целом мне очень понравилось, ты будто бросаешь вызов гравитации. Всем советую попробовать.

Напомним,