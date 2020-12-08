Финалистами фестиваля памяти Муслима Магомаева стали участники "Голоса страны"
Организаторы сообщили итоги вокального конкурса памяти Муслима Магомаева.
Уникальность конкурса заключается в том, чтобы выявить и открыть музыкальной общественности Украины и мира вокалистов, которые одинаково ловко поют и оперу и эстраду. В двух отборочных турах конкурсанты исполнили академический (оперный) репертуар для собственного голоса и эстрадную песню Муслима Магомаева. Обязательным конкурсным произведением является украинская народная песня «Смотрю я на небо» из репертуара Муслима Магомаева.
К участию в конкурсе за годы его существования подавали заявки участники из Украины, Молдовы, Нидерландов, США, Узбекистана, Литвы, Казахстана.
Победители конкурса в этом году:
Лауреат 1 степени Мельник Виктория и Почтенная Анастасия
Лауреат 2 степени Почтенный Игорь и Чирка Николь
Лауреат 3 степени Рахманин Евгений, Максим Гара, Грищенко Павел