Финалистами фестиваля памяти Муслима Магомаева стали участники "Голоса страны"

Организаторы сообщили итоги вокального конкурса памяти Муслима Магомаева.

С 1 по 4 декабря 2020 в Курортной столице Украины, в Трускавце, состоялся III Международный конкурс вокалистов «Памяти Муслима Магомаева».

Уникальность конкурса заключается в том, чтобы выявить и открыть музыкальной общественности Украины и мира вокалистов, которые одинаково ловко поют и оперу и эстраду. В двух отборочных турах конкурсанты исполнили академический (оперный) репертуар для собственного голоса и эстрадную песню Муслима Магомаева. Обязательным конкурсным произведением является украинская народная песня «Смотрю я на небо» из репертуара Муслима Магомаева.

К участию в конкурсе за годы его существования подавали заявки участники из Украины, Молдовы, Нидерландов, США, Узбекистана, Литвы, Казахстана.

В этом году очень сильный профессиональный состав участников: из-за карантина молодые оперные певцы, работавших на контрактах за границей вернулись в Украину, чтобы принять участие в конкурсе. Также среди пятнадцати финалистов звезды-участники телешоу «Голос страны» и актеры популярных телефильмов.

Победители конкурса в этом году:

Лауреат 1 степени Мельник Виктория и Почтенная Анастасия

Лауреат 2 степени Почтенный Игорь и Чирка Николь

Лауреат 3 степени Рахманин Евгений, Максим Гара, Грищенко Павел